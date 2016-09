Kuntz startet Titel-Mission

Seinäjoki/Frankfurt. Als Stefan Kuntz gestern um 10.30 Uhr am Flughafen Kassel in die Chartermaschine Richtung Seinäjoki stieg, hatte der neue Trainer der U21-Nationalmannschaft gleich zwei große Ziele vor Augen. Zum einen können die deutschen Nachwuchsfußballer heute (18.00 Uhr/n-tv) in Finnland einen Riesenschritt Richtung EM 2017 machen - und außerdem winkt die Einstellung des Unschlagbar-Rekordes. "Es ist wieder eine neue Situation, wieder eine kleine Premiere", sagte Kuntz, der als Nachfolger von Olympia-Held Horst Hrubesch die U21-Erfolgsgeschichte fortsetzen soll: "Klar, dass wir weiter ungeschlagen bleiben wollen. Wir wollen wieder die Spielfreude nach vorne zeigen, und dann glaube ich, dass wir auch die drei Punkte holen können."

Rekord-Siegesserie als Ziel

Dann würde das stark verjüngte Team als souveräner Tabellenführer der Gruppe sieben in die letzten beiden Spiele gegen Russland (7. Oktober) und beim Gruppenzweiten Österreich (11. Oktober) gehen. Zudem wäre das Team so erfolgreich wie zwischen August 2011 und September 2012, als die U21 zehn Spiele in Folge gewann und den Rekord aufstellte. "Wir wollen in Finnland nachlegen", sagte Niklas Stark von Hertha BSC. Auch, wenn von der Startelf aus dem erfolgreichen Hinspiel im vergangenen Oktober (4:0) nur noch zwei Spieler übrig sind.

Verzichten muss Kuntz in Finnland auf den angeschlagenen Hany Mukhtar (Bröndby IF) sowie auf Janik Haberer (SC Freiburg) und Max Christiansen (FC Ingolstadt), die wieder bei ihren Klubs ins Training einsteigen sollen. sid