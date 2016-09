Lachnummer um Witsel, Balotelli flüchtet vor Klopp

London/Berlin. Die Wechselpossen um Moussa Sissoko und Axel Witsel waren die unrühmlichen Höhepunkte des zum Deadline-Day ("D-Day") hochgepuschten Ausklangs der Sommer-Transferperiode. Die Premier League kaufte dank der hohen TV-Einnahmen im großen Stil ein und brach mit Ausgaben von 1,41 Milliarden Euro alle Rekorde.

Der Fall Sissoko erhitzte bis zum Ende die Gemüter. Französische Medien hatten noch kurz vor Toreschluss berichtet, dass der FC Chelsea der neue Klub des Vize-Europameisters sei. Dann hieß es, dass der französische Mittelfeldspieler bereits einen Medizincheck beim FC Everton absolviert habe. Schließlich verkündete der 27-Jährige kurz vor Mitternacht via Twitter selbst seinen Wechsel von Newcastle United zu Tottenham Hotspur - für 35 Millionen Euro.

Der geplante Transfer des belgischen Nationalspielers Axel Witsel von Zenit St. Petersburg zu Juventus Turin gestaltete sich ebenfalls zur Lachnummer. Der 27-Jährige hatte in Turin bereits den Medizincheck absolviert und fast 13 Stunden in einem Hotel auf die Bestätigung seines Wechsels gewartet, ehe bekannt wurde, dass die Russen die notwendigen Unterlagen zu spät nach Turin geschickt hatten. Witsel musste zurück nach St. Petersburg.

Der Ex-Frankfurter Vaclav Kadlec wechselt vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland in die tschechische Heimat zu Sparta Prag. Vize-Europameister Moussa Sissoko geht für 35 Millionen Euro von Premier-League-Absteiger Newcastle United zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur. Der brasilianische Nationalspieler David Luiz kehrt von Paris Saint-Germain zum FC Chelsea zurück. Der englische Meister Leicester City hat den Algerier Islam Slimani (28) von Sporting Lissabon für die Vereins-Rekord-Ablösesumme von 35 Millionen Euro verpflichtet. Hertha BSC und Ronny gehen ab sofort getrennte Wege. Der Hauptstadt-Klub und der Brasilianer einigten sich auf eine Auflösung des bis Juni 2017 laufenden Vertrages.

Der FC Chelsea erinnerte sich in letzter Minute noch an einen guten alten Bekannten und holte Innenverteidiger David Luiz zurück. Der brasilianische Nationalspieler soll 37,7 Millionen Euro gekostet haben. Der FC Liverpool wurde auf der Zielgeraden noch den bei Teammanager Jürgen Klopp in Ungnade gefallenen Mario Balotelli los. Der Stürmerstar wechselte zu OGC Nizza, wo Lucien Favre Trainer ist. dpa