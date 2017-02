Lampard hört auf

Hamburg. Die englische Fußball-Legende Frank Lampard (Bild) hat seine Karriere beendet. Seinen Entschluss teilte der 38 Jahre alte Mittelfeldspieler am Donnerstag über das soziale Netzwerk Facebook mit.

In 106 Länderspielen war Lampard der Mittelfeld-Motor der "Three Lions". Dabei erzielte er 29 Tore. Der Londoner hat einen Platz unter den herausragenden Vertretern des englischen Fußballs sicher. Seine größten Erfolge feierte der Profi mit dem strammen Schuss beim FC Chelsea. 2012 gewann das Team die Champions League, ein Jahr später die Europa League, dreimal wurde Chelsea mit Lampard Meister und eroberte viermal den FA-Cup. Von 2014 bis 2015 spielte er für Manchester City. Zuletzt war er für New York City FC aktiv.

Lampard hat nach eigener Aussage mehrere Angebote von Vereinen in der Heimat und aus dem Ausland erhalten, doch es sei an der Zeit, "um das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen", schrieb Lampard. "Ich bin sehr stolz auf die Trophäen, die ich gewonnen habe." Den größten Platz in seinem Herzen nehme der FC Chelsea ein. Für die "Blues" bestritt er 429 Partien. (Bild: dpa) dpa