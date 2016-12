Berlin. Respekt statt Neid, Rivalität statt Hass: Michael Preetz hat als Manager des Fußball-Traditionsklubs Hertha BSC kein Problem mit der kommerziellen Neuschöpfung RB Leipzig. Sportlich jedoch sagt der 49-Jährige dem neuen Ost-Rivalen vor dem ersten Bundesliga-Duell am Samstag den Kampf an.

"Leipzig hat seine erste Niederlage am 14. Spieltag kassiert. Sie spielen eine fantastische Runde", sagte Preetz. Vielen Vereinen sei gegen den starken Aufsteiger kein probates Mittel eingefallen. "Dennoch: Auch Leipzigs System ist zu knacken."

Ingolstadt hat es am vergangenen Spieltag beim 1:0 vorgemacht. Mit hohen Bällen in die gegnerische Hälfte wurde das gefürchtete RB-Pressing entschärft. Auch Herthas Trainer Pal Dardai prüft Umstellungen. "Es ist doch klar, dass wir uns Gedanken machen und Ideen haben, wie wir dem Spielstil der Leipziger beikommen können", sagte Preetz. Schmerzlich vermisst werden bei den Berlinern am Samstag die etatmäßigen Innenverteidiger John Brooks und Sebastian Langkamp. "Dass wir eine stabile Defensive in Leipzig brauchen, ist ja kein Geheimnis", sagte der Manager.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl gab das Kompliment zurück. "Die Hertha hat auch bisher eine fantastische Runde gespielt. Wegen Berlin und einiger anderer Mannschaften ist die Bundesliga wieder eine Spur spannender", sagte der Österreicher. Seine Mannschaft werde am Samstag wieder mit Leidenschaft und großem Engagement auftreten. "Wir wollen in dem Heimspiel eine neue Serie starten", kündigte der 49-Jährige an.

Auch wenn es sich nicht um ein Ost-Derby im klassischen Sinne handelt, da beide Klubs mit dem DDR-Fußball nichts zu tun haben, ist für Preetz genug Brisanz in der Partie. "Zweiter gegen Dritter, das ist schon eine starke Ansage", sagte der gebürtige Düsseldorfer, der seit 2009 das sportliche Sagen beim Hauptstadtklub hat. Dass für die Hertha mit RB Leipzig ein riesiger Konkurrent im Osten erwachsen ist, liegt für Preetz auf der Hand. "Leipzig ist deshalb ein Konkurrent, weil sie uns geografisch nah sind. Nur Wolfsburg liegt noch einen Tick näher. Insofern haben wir eine Konkurrenz-Situation in allen Bereichen, insbesondere im Nachwuchsbereich", sagte der frühere Hertha-Profi.

Mittel sinnvoll eingesetzt

Ob Preetz gerne einen so großzügigen Finanzier wie Leipzig in Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz an seiner Seite hätte, ließ der Manager offen. "Die Frage stellt sich nicht", sagte Preetz, der aber voller Anerkennung sagte: "Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Mittel, die Leipzig zur Verfügung stehen, sinnvoll eingesetzt wurden."

In puncto Zuschauergunst habe Hertha durch das erfolgreiche Projekt 190 Kilometer weiter südlich keine Sorgen. "Zuschauer kostet uns Leipzig überhaupt nicht. Wir sind ein Klub, der sich seit einer halben Ewigkeit bei 50 000 Zuschauern eingependelt hat. Aber wir brauchen sicher nicht zu befürchten, dass Fans nach Leipzig abwandern", betonte der siebenmalige Nationalspieler.

Zumindest für einige Hertha-Ultras wäre das völlig undenkbar. Die Fans des Traditionsklubs schlossen sich dem Protest gegen Leipzig an und forderten sogar schon den Rücktritt von Herthas Präsident Werner Gegenbauer, nachdem dieser Aktionen gegen das Konzern-Produkt RB nicht unterstützen wollte. "Wir wollen uns ausschließlich sportlich mit Leipzig am Samstag auseinandersetzen", blieb Preetz bei dem Thema zurückhaltend.

Nach wie vor belastet der mögliche Umzug der Herthaner in ein eigenes Stadion die Beziehung zwischen Klubspitze und Fans. "Wir haben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mehr nicht! Die Ergebnisse werden uns Anfang des Jahres vorgestellt", sagte Preetz zum Stadionprojekt, das wiederum Parallelen zu Leipzig zeigt. Auch dort denkt der Klub über einen Umzug nach. sid