Endlich am Ziel: 2011 feiert der Unternehmer Walther Seinsch den Aufstieg mit dem FC Augsburg in die Fußball-Bundesliga. Nun hat sich der 74-Jährige mit dem Drittligisten Preußen Münster ein neues Projekt gesucht. © dpa

münster. Am Samstag war erst einmal alles wie immer. 5545 Zuschauer verloren sich im maroden Stadion an der Hammer Straße, im Nieselregen von Münster bekamen sie auf einem holprigen Rasen Drittliga-Abstiegskampf zwischen ihren Preußen und Wehen Wiesbaden zu sehen. Schlechtes Wetter, schlechter Fußball. Endstand 2:2, die Westfalen bleiben auf Tabellenplatz 18. Keine Frage: Die Münsteraner, immerhin Gründungsmitglied der Bundesliga, haben schon deutlich bessere Zeiten erlebt und sind unter den vielen abgestürzten Traditionsvereinen ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man nur noch visionslos vor sich hinwurschtelt.

Und doch war die Stimmung irgendwie gut unter den leidgeprüften Fans, denn die fast schon vergessenen besseren Zeiten sollen wiederkommen. Es gibt plötzlich eine hoffnungsvolle Perspektive - und die heißt Walther Seinsch. Ja, genau jener Walther Seinsch, der als Präsident, mit seinem Geld und seinem Netzwerk schon den damals fast insolventen Viertligisten FC Augsburg in die Bundesliga führte.

Möhlmann und Metzelder im Boot

Vor einer Woche stellte der Unternehmer seine Preußen-Pläne vor und rückte ins Präsidium des Drittligisten auf. Seine erste Ansage: Es soll für 80 Millionen Euro ein neues Stadion mit 40 000 Plätzen gebaut werden. Das klingt zunächst einmal nach Größenwahn und Spinnerei. Aber all das hat ja schon einmal geklappt. Und nun hat Seinsch Lust auf ein neues Lebenswerk.

Von der Stadt möchte er lediglich ein kostenloses 220 000 Quadratmeter großes Grundstück haben. Um den Rest der Finanzierung will sich Seinsch kümmern. "Ich bin kein Investor, aber ich kann Investoren gewinnen wie in Augsburg. Es gibt auch schon ein Modell", sagte der neue mächtige Mann, der aufs Tempo drückt und 2018 mit dem Bau der Arena beginnen will. Sein Ziel: Schneller sein als andere Traditionsvereine, die auch wieder nach oben streben. "Im deutschen Fußball explodieren die TV-Gelder. Die Konkurrenz wird größer. Rund 75 Städte haben das Bestreben, in die Erste Liga zu kommen. Etwa Mannheim, Saarbrücken, Karlsruhe. Es wird mehr Konkurrenz geben, daher ist Eile angesagt, wenn der Ehrgeiz da ist, nach vorne zu kommen."

In einer modernen Arena sieht er eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein. Das haben allerdings auch andere Kommunen erkannt, neue Stadien entstanden und entstehen seit Jahren überall in Deutschland - und zwar vor allem unterhalb der ersten beiden Profi-Ligen: Chemnitz, Essen, Aachen, Saarbrücken, Zwickau, Halle, Rostock, Erfurt, Magdeburg, Paderborn. Nur Preußen spielt noch in seiner 1926 gebauten und sporadisch aufgehübschten Arena. Gewiss: Die alten Tribünen versprühen durchaus einen nostalgischen Charme, aber Geld kann man mit diesem Stadion nicht verdienen. Ein Standortnachteil.

"Preußen hat zwei Möglichkeiten. Wir bleiben an der Hammer Straße und bündeln alle Kräfte, die Dritte Liga zu halten. Die zweite Möglichkeit ist, nach oben zu kommen - mittelfristig in die Zweite und langfristig in die Erste Liga", sagt Seinsch, dem es erst einmal um die Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg geht.

Mit Christoph Metzelder, der von 1996 bis 2000 bei Preußen spielte und dort seine große Karriere startete, hat er sich einen prominenten Mitstreiter an die Seite geholt. Der Ex-Nationalspieler sitzt neu im Aufsichtsrat, am Sonntag wurde mit Benno Möhlmann (1972 bis 1978 Spieler in Münster) ein neuer Trainer vorgestellt. "Mir ist die Entscheidung nicht schwer gefallen, hier nimmt ein Projekt seinen Anfang, das viel verspricht. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, möglichst lange Teil des Ganzen zu sein,", sagte der erst- und zweitligaerfahrene Coach, der genau weiß, dass auch beim FC Augsburg alles genau so eintrat, wie es der ehrgeizige Seinsch vor vielen, vielen Jahren prognostizierte.

2000 stieg der heute 74-Jährige, der durch die Gründung des Textildiscounters Takko und eine Beteiligung an Kik zu seinem auf 300 Millionen Euro geschätzten Vermögen kam, bei den bayerischen Schwaben mehr oder weniger zufällig ein. Der gebürtige Rheinländer, der viele Jahre lang im Münsterland lebte und dort nun auch wieder wohnt, hatte sich damals in beruflicher Hinsicht zur Ruhe gesetzt und ein Haus am Bodensee gekauft. Er wollte mehr Zeit für seine neun Kinder haben, lesen und auf die Berge schauen. "Das hat aber nur zwei Wochen funktioniert, dann habe ich damit begonnen, meiner Frau jeden Tag in den Kochtopf zu gucken, ob sie auch alle Zutaten nutzt. Und dann kam jemand vom FCA und hat gefragt, ob ich nicht mitarbeiten will. Das hat meine Ehe gerettet", sagte Seinsch einmal der "Welt" und machte ernst.

Über eine Investoren- und Beteiligungsgesellschaft floss Geld in den Klub, der Erfolg stellte sich ein: 2011 stieg der Verein in die Bundesliga auf, 2014 sah der Unternehmer seine Mission als erfüllt an und trat aus gesundheitlichen Gründen als Präsident zurück. Nun fühlt er sich fit genug für ein neues Projekt und ein großes Ziel: Die tristen Tage im maroden Stadion an der Hammer Straße sollen schon bald ein Ende haben.