Mainz buhlt um Stürmer Kastaneer

Mainz. Mit einem ordentlichen Gefühl geht der FSV Mainz 05 in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga. Den letzten Test vor dem Restrundenstart gegen den 1. FC Köln gewannen die Rheinhessen am Sonntag mit 3:1 (1:1) gegen den FC Thun aus der Schweizer Super League. "Thun hat unsere Schwächen in der Defensive aufgezeigt. Wir wissen, an was wir in den nächsten Tagen noch arbeiten müssen", sagte Trainer Martin Schmidt.

Eine mutmachende Leistung zeigten die Mainzer am Samstag mit dem zweiten Platz beim Telekom-Cup in Düsseldorf. Beim 1:0 im Halbfinale gegen Mönchengladbach sorgte Jannik Vestergaard mit einem Eigentor bereits nach vier Minuten für den Endstand. Im Endspiel gegen Bayern München unterlagen die Mainzer mit 1:2. In Linksaußen Gervane Kastaneer könnte noch frisches Stürmerblut hinzukommen. "Wir sind sehr interessiert", sagte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder über den 20-jährigen Niederländer von ADO Den Haag. dpa