Meister-Fußball unter dem Hakenkreuz

Szene aus dem Buch: Spiel des VfB Mühlburg gegen den SV Waldhof am 23. Februar 1941, das mit einer 1:4 Niederlage für die sonst so starken Mannheimer endete. Meister in der Gauliga Baden wurde in der Saison 1940/41 zur Abwechslung der VfL Neckarau. Alle badischen Meistertitel blieben zur Zeit der Gauliga in Mannheimer Hand.

Leimen. Sechs badische Meistertitel für den SV Waldhof, fünf für den VfR Mannheim, ein Meisterschaftstitel für den VfL Neckarau (heute VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau) - das ist die Bilanz einer Fußball-Ära, die sowohl starken Mannheimer Fußball hervorbrachte als auch eine Verstrickung von politischer Ideologie und Sport, wie es sich niemand mehr wünscht. Die Rede ist von der Gauliga Baden, eine von 16 regionalen Gauligen, welche zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland die höchste Spielklasse im deutschen Fußball darstellte.

Der fußballbegeisterte Leimener Jurist Andreas Ebner hat es sich über die letzten viereinhalb Jahre zum Ziel gemacht, diese zwölf Jahre der Gauliga Baden mit mehr als 1000 Spielen, 4000 Treffern, 161 eingesetzten Schiedsrichtern und 41 Vereinen, darunter vier Kriegsspielgemeinschaften, nicht nur statistisch zu erfassen, sondern auch "zum Leben zu erwecken", wie Ebner im Gespräch betont. Herausgekommen ist das 512 Seiten starke Buch "Als der Krieg den Fußball fraß".

Akribische Recherchearbeit

Andreas Ebner Andreas Ebner wurde 1963 in Leimen geboren und studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Bayreuth und Mannheim.

wurde und an den Universitäten Heidelberg, Bayreuth und Mannheim. Seit der 1990er Jahre eigenständige Recherche auf dem Gebiet der lokalen und regionalen Fußballhistorie.

auf dem Gebiet der lokalen und regionalen Fußballhistorie. Betreibt seit 2012 die Website www.sueddeutsches-fussballarchiv.de. (Bild: Gabauer)

Dafür hat Ebner Berge überregionaler und regionaler Fachpresse sowie Tagespresse minutiös nach Spielergebnissen, Torschützenkönigen, Schiedsrichtern und Zuschauerzahlen ausgewertet. Ein schwieriges Unterfangen: "Heute schlägt man montags den Mannheimer Morgen auf und hat dort einen Überblick über alle Tabellen bis runter zur C-Klasse. Das war früher nicht so, da findet man keine Tabellen, zumindest nicht bis in die unteren Ligen", erklärt Ebner. Auch Rückennummern auf den Trikots waren zur Zeit der Gauliga noch nicht üblich, was es für die Berichterstatter vor Ort natürlich zunächst erschwerte, den Torschützen zu ermitteln. "Es ist ein mühsames Geschäft. Allein mittels Tageszeitungsrecherche können Sie Sporthistorie nicht aufarbeiten. Sie brauchen auch die Fachpresse dazu." Also hat Ebner die Berichterstattungen abgeglichen - in den archivierten Ausgaben des "Kickers", im "Fußball" und in der regionalen Fachpresse der Zeit - unter anderem in der ASZ (Allgemeine Sportzeitung), im "Sportbericht", aber auch im "Hakenkreuzbanner", dem Propagandablatt der NSDAP in Mannheim. Auch die Jubiläums-Festschriften der Vereine dienten Ebner als Quellen, der während seinen Recherchen immer wieder bemerkte: "Man fand überall nur Bruchstücke der Zeit, aber keine umfassenden Angaben zu Torschützenkönigen, Zuschauern - und das war die höchste Spielklasse der Zeit!", reagierte Ebner mit Unverständnis und setzte sich zum Ziel, diese Lücke zu schließen.

Dass die Zeit zwischen 1933 und 1945 auch ein düsteres Kapitel der Sportgeschichte ist, daraus macht Ebner keinen Hehl. "Der Fußballplatz war beflaggt, man hat den Hitler-Gruß vor und nach dem Spiel ausgeführt und auf vielen Trikots war das Hakenkreuz aufgenäht", erläutert Ebner. Den Spielbetrieb selbst, um den es ihm vornehmlich bei seiner Dokumentation ging, möchte Ebner aber getrennt davon wissen: "In dem Moment, in dem der Schiedsrichter angepfiffen hat, war die Politik außen vor und die Berichterstattung der Spiele war davon erst einmal auch nicht beeinflusst", so Ebner, der auch in seinem Buch die Spieler und Sportfunktionäre der Zeit klar voneinander trennt. Letzteren widmet er ein Schlusskapitel - "Der Aufbau der Sportorganisation im Deutschen Reich und Baden" - in dem er auf die politischen Verstrickungen und Entnazifizierungsverfahren einzelner Funktionäre eingeht.

Treffen mit Zeitzeugen

Aber auch persönliche Anekdoten finden sich im Werk Ebners wieder, das neben den kompletten Spielverläufen auch Portraits der Spieler, Trainer und Schiedsrichter enthält. So erfährt man allerlei zum beruflichen Werdegang, zu Verletzungen aber auch zu Einsätzen während des Krieges. Ebner hatte Glück, sich bei seinen Recherchen noch auf die persönlichen Erinnerungen einer Handvoll von Zeitzeugen stützen zu können. So traf er den Waldhöfer Stürmer Ludwig Siffling, der 1939 als 18-Jähriger im Spiel gegen die SpVgg Sandhofen in der Gauliga debütierte. Karl Ramge, der bis 1942 insgesamt 33 Spiele für den SV Waldhof absolvierte, traf Ebner ebenfalls noch kurz vor dessen Tod im Jahre 2013. Auch die Erinnerungen des mittlerweile 102-jährigen Franz Ahl - zu Gauliga-Zeiten aktiver Spieler beim Karlsruher FV und ab 1939 beim VfR Aalen (Gauliga Württemberg) - flossen in das Buch ein. Beim Treffen mit der Ehefrau des 1978 verstorbenen Mannheimer Kurt Langenbein, der in 103 Gauligaspielen für den VfR Mannheim antrat, traf er dann sozusagen auf einen Seelenverwandten. Auch Langenbein liebte es, über seine Spielzeit genau Buch zu führen und betitelte seine Notizen mit "Mein Sport". Dort korrigierte er auch die damalige Berichterstattung über seine Zeit als Torschützenkönig in der Saison 1934/35: 26 statt 24 Tore hat Langenbein für den VfR Mannheim nach eigenem Verständnis erzielt und den Zeitungsbericht dementsprechend kurzerhand überschrieben.

Es sind diese eingebetteten Geschichten, die das Buch auch über den dokumentarischen Wert hinaus lesenswert machen und von einer Zeit berichten, als Mannheim vom Fußballfieber beherrscht war.