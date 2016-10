Modeste schockt Hoffenheim

Anthony Modeste (weißes Trikot) traf für Köln zum 2:1. © Pix

Köln. Ausgerechnet Anthony Modeste beendete die Pokalträume der TSG Hoffenheim. Der frühere Torjäger der Kraichgauer erzielte gestern Abend in der ersten Minute der Verlängerung den Treffer zum 2:1-Erfolg des 1. FC Köln. Die Rheinländer hatten in einem intensiven DFB-Pokal-Match das glücklichere Ende für sich und schafften den Sprung ins Achtelfinale am 7./8. Februar.

In der ersten Halbzeit bestimmte die TSG, bei der Lukas Rupp den gesperrten Pavel Kaderabek ersetzte, 30 Minuten lang das Tempo. Souverän lief der Ball durch die Reihen, Köln musste vor 42 900 Zuschauern viel Laufarbeit verrichten. Der frühe Lohn für den selbstbewussten Auftritt folgte in der achten Minute, als Benjamin Hübner eine Flanke von Niklas Süle per Kopf zur Führung verwertete. Es war der erste Pflichtspieltreffer des früheren Ingolstädters. Die Rheinländer, die am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC Berlin die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, versuchten nun intensiver, in den Hoffenheimer Strafraum zu kommen. Doch die Dreierkette mit Hüber, Süle und dem Ex-Kölner Kevin Vogt stand sicher.

Tor-Premiere für Hübner

Die TSG hatte zwei weitere Torgelegenheiten. Andrej Kramarics Freistoß war allerdings eine leichte Beute für Kölns Torhüter Timo Horn (19.), Sandro Wagner scheiterte ebenfalls (27.). Die erste nennenswerte Chance der Heimelf folgte kurz darauf. Konstantin Rausch versuchte es aus der Distanz - doch 1899-Keeper Oliver Baumann klärte zur Ecke. Der daraus resultierende Kopfball von Modeste verfehlte den Kasten des Bundesliga-Vierten. Jetzt schaltete die Mannschaft von Trainer Peter Stöger einen weiteren Gang nach oben. Torjäger Modeste (30.) und Nationalspieler Jonas Hector (32.) gaben weitere Warnschüsse ab. Hoffenheim verlor daraufhin die Linie. Symbolisch dafür: Die Gelbe Karte für den zuletzt so spielstarken Kerem Demirbay, der für eine Schwalbe verwarnt wurde (33.). Diese Aktion weckte die FC-Fans - und ihr Team, dessen Aktionen zuvor zu ausrechenbar waren, endgültig auf

Dazu passend gelang der Ausgleich in der 36. Minute per Freistoß: Marcel Risse donnerte den Ball aus 30 Metern zum 1:1 ins Netz. Ein Traumtor. Baumann konnte nur zusehen, wie es neben ihm einschlug. Modeste verpasste kurz vor der Pause per Kopfball sogar die Führung (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Köln aktiver. TSG-Trainer Julian Nagelsmann brachte Jeremy Toljan für Rupp (65.). Eine Minute später zog Nadiem Amiri ab, doch Horn parierte. Es war die beste Hoffenheimer Aktion nach langer Zeit. Auf beiden Seiten ließ die Konzentration ein wenig nach. Die Partie wurde fahrig. In der 76. Minute verhinderte Baumann mit einer Glanzparade gegen Risse die Kölner Führung. Amiri vergab ebenfalls eine Großchance (84.). So ging es in die Verlängerung, in der Modeste die Hereingabe von Olkowski vollstreckte.