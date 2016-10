Mourinho denkt bei Schweinsteiger offenbar um

Gut gelaunt beim Training in Manchester: Bastian Schweinsteiger. © dpa

Manchester. Nach zwei Monaten im fußballerischen Abseits ist Bastian Schweinsteiger von Startrainer José Mourinho begnadigt worden. Der Fußball-Weltmeister trainierte gestern wieder mit der ersten Mannschaft von Manchester United - und war sichtlich gut gelaunt. Der englische Rekordmeister veröffentlichte am Vormittag Fotos von der denkwürdigen Übungseinheit auf denen Schweinsteiger Mütze, Trainingsjacke und Handschuhen zu sehen ist.

Direkt vor Mourinho, der ihn im Sommer aussortiert hatte, dribbelte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän durch die Stangen. Es ist das erste Mal, dass "Schweini" am Training der "Red Devils" teilgenommen hat, seit Mourinho das Traineramt übernommen hat. Auch der zuletzt nicht berücksichtigte Kapitän Wayne Rooney und Henrich Mchitarjan waren dabei.

Schweinsteigers Rückkehr ins Training der ersten Mannschaft kommt überraschend. Sein neuer Trainer hatte ihn zu Beginn der Saison zur Reserve abgeschoben. Der 32-Jährige musste seinen Spind in der Kabine räumen und durfte nur noch mit der U 23 oder allein trainieren. Eine Rückkehr des früheren Bayern-Profis in das erste Team schloss Mourinho zwar nicht aus, bezeichnete dies aber als "sehr schwer möglich". Ein vorzeitiger Abschied schien wahrscheinlich. Aber Schweinsteiger entschied sich trotz der aussichtslosen Situation zu bleiben. Er trainierte und betonte, er habe ein gutes Verhältnis zu seinem Trainer. Falls das Team ihn brauche, sei er bereit. Es folgten weitere Rückschläge. Mourinho nominierte Schweinsteiger nicht für die Europa League. In der vergangenen Woche fehlte er als einziger United-Profi auf dem neuen Mannschaftsfoto.

Doch nach den zuletzt schwachen Leistungen des englischen Rekordmeisters wurde von dem einen oder anderen Schweinsteigers Rückkehr gefordert. Seit vier Ligaspielen ist United ohne Sieg. dpa