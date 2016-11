Nächstes Ziel: Gruppensieg

Der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat sich für den FC Bayern München auch finanziell gelohnt. 7,5 Millionen Euro überweist die Uefa auf das Konto des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Bayern kommen nach dem 4. Spieltag bereits auf eine Gesamteinnahme von 23,2 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison hatte der Bundesliga-Krösus als Halbfinalteilnehmer 64,391 Mio. Euro an Uefa-Prämien kassiert. Die Bayern belegten damit in der Geldrangliste Platz acht unter den 32 Champions-League-Teilnehmern.

Spitzenverdiener war - auf Grund des hohen englischen Marktpools - Halbfinalist Manchester City mit 83,853 Mio. Euro.