Nur noch die Liga im Blick

Salzburg/Mainz. Nach ihrem europäischen Jahresabschluss richteten sowohl der FC Schalke als auch der FSV Mainz 05 den Blick schnell nach vorne. Für das Team von Trainer Markus Weinzierl endete mit dem 0:2 bei RB Salzburg zwar die bisherige Serie mit fünf Siegen aus fünf Spielen - Gruppensieger und damit bei der Auslosung in Nyon am Montag gesetzt sind die Schalker aber trotzdem. Die Mainzer konnten sich zum Abschied aus dem internationalen Wettbewerb immerhin versöhnlich verabschieden: Gegen FK Qäbälä gewannen die Rheinhessen das bedeutungslose Spiel mit 2:0.

"Die Niederlage können wir sicherlich verschmerzen, auch wenn wir gerne ungeschlagen durch die Gruppenphase gegangen wären", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. Mit einem laut Kapitän Benedikt Höwedes "komplett zusammengewürfelten Haufen" riss die Siegesserie in Europa. Aber entscheidender ist das anstehende Schlüsselspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Endspurt ab Sonntag

Mit dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) wird der Jahresendspurt eröffnet, für den sich die Schalker viel vorgenommen haben. "Wir haben noch drei Spiele bis Weihnachten, die sehr wichtig sind. In dieser Phase gilt es, den Anschluss herzustellen", sagte Weinzierl mit Blick auf die internationalen Startplätze. "Es gibt noch neun Punkte, und unser Ziel ist es, möglichst viele davon zu holen", ergänzte Heidel.

Beide Vereine haben 17 Punkte. Der Verlierer wird vorerst den Kontakt nach oben verlieren. Die Schalker haben in Europa einen Klassejob gemacht. "Da ist alles drin", sagte Heidel zu den Chancen. Das nächste "große Ziel" sei der Vorstoß ins Achtelfinale. Viel hängt auch vom Losglück ab. In der Runde der letzten 32 Mannschaften ist auch eine Kraftprobe mit Manchester United möglich. "Es sind auch unter den Gruppenzweiten ziemlich gute Mannschaften", sagte Höwedes: "Aber wenn wir weiterhin so engagiert und geschlossen auftreten, kann die Europa-League-Saison noch ein bisschen andauern." Am liebsten sogar bis zum Finale am 24. Mai 2017 in Stockholm.

Diesen Termin müssen sie sich in Mainz hingegen nicht mehr frei halten. Dafür soll das Aus beim Team von Trainer Martin Schmidt den Anfang einer Aufholjagd in der Bundesliga markieren. "Die Premiere hat Lust auf mehr gemacht. Das soll nicht unser letztes internationales Spiel gewesen sein", sagte Schmidt und gab damit das Motto für den Rest der Saison aus: "Jetzt gibt es für uns nur noch die Bundesliga. Darauf legen wir den Fokus." Der Sieg gegen den Underdog aus Aserbaidschan wird nach Ansicht von Schmidt Rückenwind für das schwere Spiel am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach geben. "Da werden wir on Fire sein", kündigte der Schweizer an.

Schmidt hat Lust auf mehr

Bis zur Winterpause wollen die Rheinhessen ihr Konto von derzeit 17 Punkten auf mindestens 20 aufstocken und dann im nächsten Jahr angreifen. Der Rückstand auf die internationalen Startplätze beträgt sieben Zähler. Dass die Mainzer in der Liga nur Rang zehn belegen, machte Schmidt auch am Spielplan fest. "Wir mussten nach jeder Partie in der Europa League auswärts spielen. Das hat uns den einen oder anderen Punkt gekostet", stellte der FSV-Trainer frustriert fest und schob eine indirekte Kritik an die Deutsche Fußball Liga nach: "Ob das Zufall ist oder ob die gedacht haben, lass' die mal strampeln, weiß ich nicht." dpa