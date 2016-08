Real feiert Toni Kroos

Madrid. Selbst an seinem triumphalen Abend spuckte Toni Kroos (Bild) keine großen Töne. Nachdem er den vor eigenen Fans strauchelnden Champions-League-Sieger Real Madrid gegen Celta Vigo mit einem Kunstschuss in der 81. Minute zum mühsamen 2:1-Erfolg geschossen hatte, feierte der Weltmeister nicht seinen persönlichen Beitrag, sondern den Erfolg des Teams. "Wichtige drei Punkte! Hala Madrid", twitterte der 26-Jährige nach dem zweiten Spiel und dem zweiten Sieg der Königlichen in der spanischen Primera División.

Kroos, der im Starensemble von Real selten eine solche Hauptrolle einnehmen darf, blieb bescheiden - dafür hauten die Madrider Medien auf die Pauke. In Abwesenheit des noch angeschlagenen Cristiano Ronaldo habe der Greifswalder diesmal die "Rolle des Helden" übernommen, schrieb das Sportblatt "Marca". Der schön gezirkelte Flachschuss von Kroos wurde als "Kurve der Freude", die Leistung des Mittelfeldspielers als "magisch" bezeichnet. Nach dem 14. Liga-Triumph in Serie von Real sprach die Zeitung "AS" unterdessen in Bezug auf das Kroos'sche Tor von einer "Perle". In beiden Blättern war der jubelnde Deutsche gestern groß auf Seite eins zu sehen. (dpa)