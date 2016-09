Robbens Leidenszeit endet beim FC Bayern

München (dpa) - Arjen Robben kann wieder lächeln. Zunächst noch auf dem Trainingsplatz - und bald auch wieder auf der große Fußballbühne im Stadion.

«Es schaut ganz gut aus», berichtete der 32 Jahre alte Niederländer, dessen letztes Pflichtspiel für den FC Bayern München inzwischen die Ewigkeit von mehr als einem halben Jahr zurückliegt.

Überstürzen will der verletzungsanfällige Robben bei seinem x-ten Comeback jedenfalls nichts. An diesem Samstag gegen den FC Ingolstadt wird es noch nicht so weit sein. Aber Trainer Carlo Ancelotti hatte die Rückkehr für die Zeit danach in Aussicht gestellt. «Wir planen von Tag zu Tag», berichtete Robben im vereinseigenen FCB.tv.

Am 5. März bestritt er beim 0:0 in Dortmund sein letztes Ligaspiel. Eine Adduktorenverletzung bedeutete das Saison-Aus. Robben schuftete im Sommerurlaub für sein Comeback. Aber gleich im ersten Testspiel in Lippstadt folgte der Rückschlag - erneute Adduktorenverletzung.

«Das war noch mal ein harter Schlag», gestand Robben jetzt. Er gab einen tiefen Einblick in sein Seelenleben: «Da verliert man auch ein bisschen die Motivation, Kraft und Energie.» Jetzt ist alles wieder da. Und ein früher Weihnachtswunsch: Sein «einziges Ziel» sei es nun, bis zur Winterpause verletzungsfrei mit einem Lachen dazustehen.