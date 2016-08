Schockzustand im Frankenland

Nürnberg. Die Länderspielpause dürfte für den gedemütigten 1. FC Nürnberg schmerzhaft werden. Nach dem Desaster von Braunschweig muss der neue Trainer Alois Schwartz seine Mannschaft psychisch aufrichten und fußballerisch in die Spur bekommen. "Ich habe mich in meinem Leben noch nicht so geschämt", zitierten Nürnberger Medien Stürmer Guido Burgstaller nach dem 1:6 (1:2) bei Eintracht Braunschweig. Alleine sein Satz belegt: Die Blamage der Franken am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist eine schwere Hypothek.

"So können wir uns nicht präsentieren. Es muss klar angesprochen werden, dass das so nicht geht", betonte Burgstaller, der mit seinen Teamkollegen am Sonntag trotz einer frühen Führung am Ende komplett auseinandergenommen wurde. "Wir können uns nicht so verhalten und denken, dass es so wie letztes Jahr weitergeht."

Dass es so weitergeht wie in der vergangenen Saison, nahmen die Verantwortlichen beim Traditionsverein wohl gar nicht erst an. Zu oft hatten die Franken, die in der Aufstiegsrelegation an Eintracht Frankfurt scheiterten, am Limit gespielt. Zudem mussten im Sommer wegen der angespannten Finanzlage erneut Leistungsträger verkauft werden und Erfolgscoach René Weiler wechselte zum belgischen Traditionsverein RSC Anderlecht.

Das bisherige Resultat trotz eigentlich eingespielter Defensive ist mager: zwei Punkte nach drei Partien. "Es ist ein Fehlstart, aber es geht weiter. Wir sind enttäuscht", sagte Kapitän Miso Brecko. "Wir müssen uns stellen und es im nächsten Spiel besser machen." Edgar Salli, Enis Alushi, Jakub Sylvestr und Even Hovland können immerhin bei ihren Nationalteams etwas Ablenkung finden.

Vor allem die Deckung muss künftig viel besser zusammenarbeiten. Die ersten drei Gegentore fielen allesamt nach Standardsituationen. Dabei war der neunmalige deutsche Meister mit der Führung gut in die Partie gekommen. dpa