Steigerung nötig

Hamburg. Carlo Ancelotti (Bild oben) zog seine linke Augenbraue nach oben, ein untrügliches Zeichen, dass er unzufrieden ist. Doch dann ging der Mister gnädig mit seinen Stars um. "Es war ein sehr schwieriges Spiel. Hamburg hat mit großer Intensität gespielt", sagte Ancelotti. Am Ende konnte sich der Italiener wieder auf die Künste seines Teams verlassen, und schwärmte: "Der Pass von Thiago am Ende war fantastisch, das ist eine seiner großen Qualitäten."

Fast hätten sich die großen Bayern beim Krisenklub HSV mit einem müden 0:0 zufriedengeben müssen, doch dann spielte Thiago kurz vor Schluss doch noch diesen Zauberpass auf Franck Ribéry, der in die Mitte passte - und da brauchte Joshua Kimmich (88.) nur noch einschieben.

"Der war schon lächerlich gut", sagte der angeschlagene Mats Hummels (Bild unten) über den Thiago-Pass vor dem alles entscheidenden 1:0: "Ein genialer Moment."

Eine Rechnung offen

Sehr viel frischer als in Hamburg müssen sich die Münchner am Mittwoch in der Champions League bei Atlético Madrid präsentieren, mit den giftigen Spaniern haben Lahm und Co. noch eine Rechnung offen. Auch wenn das niemand so recht zugeben will. "Atlético wird ein schwieriges Gruppenspiel beim Finalisten der letzten Saison, aber keine Revanche", sagte Lahm: "Wir können das Halbfinal-Aus nicht mehr gut machen. Unsere Aufgabe ist es, dort zu punkten."

Mit Hummels? "Ich habe die Hoffnung, dass es am Mittwoch wieder geht", sagte der Innenverteidiger, der zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Schlag aufs Knie hatte ausgewechselt werden müssen. Genaue Untersuchungen ergaben keine schwerere Verletzung. sid