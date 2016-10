Superhirn mit Zauberfüßen

Die Polizei Hannover hat für das Länderspiel der deutschen Fußball-Weltmeister gegen Nordirland eine erhöhte Polizeipräsenz in der niedersächsischen Landeshauptstadt angekündigt.

Die Partie der WM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gilt zwar nicht als Risikospiel, doch nach der Absage des Länderspiels vor elf Monaten gegen die Niederlande wegen einer akuten Terrorwarnung sei man "intensiv vorbereitet, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten", sagte Polizeisprecherin Martina Stern und bezeichnete das Aufeinandertreffen als "besonderes Spiel für uns".

Die Polizei wird die Einlasskontrollen am Stadion unterstützen und auch in der Innenstadt präsent sein. Zudem sind Sprengstoffspürhunde im Einsatz. Wegen "vereinzelt erwarteter Problemfans", deren Zahl sich in beiden Lagern im unteren zweistelligen Bereich bewegen soll, sind auch szenekundige Beamte aus Nordirland vor Ort.