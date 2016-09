Trainer Luhukay tritt beim VfB Stuttgart zurück

Adler Mannheim: Umstellung in der Abwehr

Die Mannheimer Adler müssen zwei bis vier Wochen auf Verteidiger Mathieu Carle verzichten. Der Franko-Kanadier leidet an einer Wundheilungsstörung am Bein, die einen operativen Eingriff erfordert. Seinen Platz in der Abwehr soll der 22-jährige Kevin Maginot übernehmen. [mehr]