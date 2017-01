Träumen und Zittern bis zum Schluss

Mannheim. Ganz unterschiedlich ist die Ausgangslage bei den Fußball-Zweitligisten. Am Wochenende stehen die ersten Gradmesser auf dem Programm, erst dann werden die Clubs sehen, ob sie in der Winterpause gut gearbeitet haben.

VfB Stuttgart (3. Platz/32 Punkte)

Vorrunde: Anlaufprobleme kennzeichneten den Auftakt des Absteigers, der zwei der ersten vier Partien verlor. Zusätzlich verließ Übungsleiter Jos Luhukay, der erst in der Sommerpause beim VfB anheuerte, den Verein auf eigenen Wunsch. Unter Interimstrainer Olaf Janßen (inzwischen Co-Trainer beim FC St. Pauli) und Neu-Coach Hannes Wolf fand der VfB in die Spur zurück, verlor dann aber 0:3 zum Jahresabschluss gegen die Würzburger Kickers. Rang drei ist eine gute Ausgangslage.

Winterpause: Der Weg des schwäbischen Reisetrosses führte nach Lagos in Portugal. Dort feilten die Profis an ihrer Form und blieben in der Wintervorbereitung ungeschlagen. Zwei torlosen Remis gegen den 1. FC Köln und den MSV Duisburg folgten ein 1:0-Erfolg gegen Lausanne sowie ein 3:0-Sieg gegen Luzern gestern Nachmittag. Während Toni Sunjic (nach Palermo verliehen), Philip Heise (Dynamo Dresden) und Stephen Sama (Greuther Fürth) den Club verließen, stieß Julian Green (FC Bayern München) zum Kader dazu. Die Defensive machte einen weitaus stabileren Eindruck.

Auftaktprogramm: Da der Saisonstart nicht nach den Wünschen der Stuttgarter verlief, haben sie wohl noch ein paar Rechnungen offen. Die Aufgaben (St. Pauli/A, Düsseldorf/H, Sandhausen/H) sind lösbar.

Tipp: Stuttgart macht inzwischen einen gefestigten Eindruck und verfügt über individuelle Klasse. Diese Komponenten werden den VfB mindestens auf den Relegationsplatz bringen.

Würzburger Kickers (6./27)

Vorrunde: Der Aufsteiger aus Unterfranken überraschte nicht nur seine Fans, sondern auch seinen Trainer Bernd Hollerbach. Von kleineren Rückschlägen - zwei Niederlagen in Serie gegen Karlsruhe und Hannover - ließen sich die Kickers nicht beeindrucken und blieben am Ende der Hinrunde sechs Spiele ohne Niederlage. Der Höhepunkt war das 3:0 gegen Stuttgart.

Winterpause: Marbella lautete das Reiseziel der Würzburger Mannschaft. Dort schuftete sie für die Rückrunde. Die Ziele sind längst korrigiert. Hollerbach glaubt sogar, dass seine Mannschaft oben anklopfen kann. Die Testspiele verliefen wechselhaft: Es gab Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und die Berner Young Boys (jeweils 0:2), aber auch vier Siege - allesamt zu Null. Lukas Fröde (von Werder Bremen) ergänzt den Kader, Dominik Nothnagel, Sascha Traut, Dennis Russ und Amir Shapourzadeh stehen nicht mehr im Aufgebot.

Auftaktprogramm: Gegen den Spitzenreiter Braunschweig hängen die Trauben hoch - zumal es zu Hause nicht rund läuft. Gegen Kaiserslautern und Heidenheim ist aber die Fortsetzung der Erfolgsserie möglich.

Tipp: In der Vergangenheit haben die Kickers in der Rückrunde immer zugelegt - ein gutes Omen. Für den Aufstieg wird es aber nicht reichen.

1. FC Nürnberg (9./25)

Vorrunde: Unter dem neuen Trainer Alois Schwartz tat sich der Club schwer, startete mit zwei Punkten aus sechs Spielen. Erste Zweifel wurden laut, doch die Vereinsführung hielt am Trainer fest. Es folgte eine Serie, in der Nürnberg sieben Mal nicht verlor. Die Hinrunde klang mit Siegen gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) und den 1. FC Kaiserslautern (2:1) aus.

Winterpause: Rein von den Resultaten her ist Nürnberg gerüstet: Ungeschlagen beendeten die Franken die Wintervorbereitung. Allerdings gibt es in personeller Hinsicht einen schweren Schlag zu verarbeiten: Guido Burgstaller, mit 14 Treffern bester Torschütze der Liga, verließ Nürnberg in Richtung Schalke. Ein Ersatz wurde nicht verpflichtet. Die Chance liegt darin, dass der Club in Zukunft unberechenbarer ist, aber der Verlust wiegt schwer. Mit Tim Matavz und Cedric Teuchert stehen nur zwei gelernte Mittelstürmer im Aufgebot.