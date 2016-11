VfL Wolfsburg hat Druck von allen Seiten

Wolfsburg. Der mächtige Hauptsponsor dürfte am Geldhahn drehen, die sportliche Situation ist so prekär wie nie. Der krisengeschüttelte VfL Wolfsburg steht von allen Seiten unter Druck. Längst ist für das Starensemble selbst das Auswärtsspiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt kein Selbstläufer mehr. Das ist auch Trainer Valerien Ismael klar, und er fordert von seinen Schützlingen mehr Mut zur Offensive. "Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln als zuletzt und mehr das Eins-gegen-Eins suchen", sagte der Franzose einen Tag vor dem Kellerduell in Bayern.

Immerhin hat sich in Wolfsburg die personelle Situation entspannt. Daniel Didavi hat seine Knieprobleme so weit überwunden, dass er ebenso eine Einsatzoption für Ismael ist wie Julian Draxler. Der Nationalspieler hatte zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infektes pausieren müssen. Vor seinem Ligadebüt könnte auch Josuha Guilavogui (Halswirbelbruch) stehen.

Drei Punkte bei den Schanzern sind das Eine, die finanzielle Ausgangslage ist das Andere. Die Volkswagen AG bekämpft die Folgen des Abgasbetruges mit Entlassungen und Einsparungen und wird sein jährliches finanzielles Engagement in Höhe von geschätzten 100 Millionen Euro in dieser Form nicht mehr weiterführen. Offen scheint nur noch die Höhe der Kürzungen, über bis zu 50 Prozent wird spekuliert.

Kürzungen um 50 Prozent?

Sollte der Konzern seine Zuwendungen tatsächlich halbieren, wäre die eigentlich angestrebte Rückkehr der Niedersachsen in die Champions League kurzfristig ziemlich utopisch. "Man wird sehen müssen, welche Ziele Volkswagen hat. Fußball am Standort oder Bundesliga-Spitze", hatte Allofs bereits bei Sport1 orakelt.

Keine unerheblichen Sorgen, die man sich beim FC Ingolstadt auf diesem Niveau nicht machen muss, obwohl bekanntlich die Volkswagen-Tochter Audi der wichtigste Geldgeber bei den Schanzern ist. An den laut Schätzungen zwölf Millionen Euro per anno soll anscheinend nicht gerüttelt werden. sid