Volland muss sich gedulden

Noch ist Nationalspieler Kevin Volland bei Bayer Leverkusen nicht richtig angekommen. © dpa

Monaco. Kevin Volland hätte sich persönlich den Start in die neue Saison sicher anders vorgestellt. Denn nach sechs Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber Bayer Leverkusen wartet der 24-Jährige immer noch auf seinen ersten Treffer im neuen Trikot.

"Der Knoten wird bei ihm schon noch platzen", sagt Bayer-Sportchef Rudi Völler über den Rekordtransfer des Werksklubs. Für den siebenmaligen Nationalspieler hat Bayer 20 Millionen Euro an 1899 Hoffenheim überwiesen.

"Mit seiner Schnelligkeit, Wucht und Torgefährlichkeit wird er unsere Offensive noch einmal aufwerten", urteilte der ehemalige Weltklassestürmer Völler bei der Verpflichtung von Volland. Mehr als eine Torvorlage konnte der Neuzugang, der schon seit Jahren auf Völlers Liste stand, bisher allerdings noch nicht beisteuern.

Warten auf den Durchbruch

Volland selbst wartet nach einer starken Vorbereitung noch auf den Durchbruch bei Leverkusen. "Bayer 04 ist für mich der ideale Verein, um meine Entwicklung weiter voranzutreiben und mich auch auf internationaler Ebene zu präsentieren", sagte der gebürtige Allgäuer vor Saisonbeginn. Beim enttäuschenden 2:2 gegen ZSKA Moskau zum Start der Königsklasse konnte sich Volland aber nur 39 Minuten präsentieren, beim 3:2 in Mainz am vergangenen Samstag kam er lediglich in der letzten halben Stunde zum Einsatz.

Der Hobby-Gitarrist läuft bei Bayer aktuell der Musik hinterher, was so niemand erwartet hatte. "Ich glaube, dass Kevin bei uns sehr wenig Eingewöhnungszeit brauchen wird. Für ihn ist unsere Spielweise nicht neu. Sie kommt ihm total entgegen. Deshalb wird er auch sehr schnell seine Qualität auf dem Platz zeigen können", hatte Leverkusens Trainer Roger Schmidt zum Saisonstart prophezeit - und damit daneben gelegen.

Zwar warf Volland zu Beginn des Monats ein Mittelhandbruch, den er sich im ersten Saison-Länderspiel gegen Finnland zugezogen hatte, zurück, aber nicht nur deshalb hat die Konkurrenz im Moment die Nase vorn. Routinier Stefan Kießling (32), Joel Pohjanpalo (22), Admir Mehmedi (25) und vor allem Javier Chicharito Hernandez (28), der in Mainz alle drei Treffer erzielte, haben aktuell offenbar bessere Karten.

Voller Anerkennung

"Ich habe noch nie mit einem gespielt, der so stark vor dem Tor ist, wie Chicharito - zusammen mit Stefan Kießling natürlich", sagte Volland voller Anerkennung für seine Kollegen nach dem Abpfiff in Mainz. Gleich dreimal hatte der mexikanische Wirbelwind getroffen und so auch bei seinen Kollegen für gehörigen Rückenwind für die Königsklasse gesorgt. Volland selbst sieht für sich noch reichlich Luft nach oben, stellt aber den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund: "Konkurrenz belebt das Geschäft. Davon werden wir alle profitieren."