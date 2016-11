Wer schafft es nach Europa?

Alle Bilder anzeigen Neue Gesichter an der Spitze: Leipzigs Davie Selke (gr. Bild), der Hoffenheimer Sandro Wagner sowie die Frankfurter Marco Fabian und David Abraham (von links). © dpa

Mannheim. Mönchengladbach? In der Tor- und Sieglos-Krise. Der VfL Wolfsburg? Gerade erst mit dem zweiten Saisonsieg den Abstiegsrelegationsplatz verlassen. Leverkusen? Das einzig Konstante ist die Inkonstanz. Schalke? Erholt sich noch von den Folgen eines Gruselstarts. Das Tableau der Fußball-Bundesliga hat sich in dieser Saison angenehm durchgemischt. Einige der üblichen Verdächtigen schwächeln, dafür haben es sich fünf Überraschungsteams an der Spitze bequem gemacht. Unsere Analyse.

RB Leipzig (2. Platz, 24 Punkte)

Der Sachstand: Leipzig wirbelt aktuell einfach zu schnell für die Konkurrenz. Timo Werner, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und dazu Davie Selke von der Bank - diese geballte Offensivkraft des Aufsteigers hat durch die Rekordserie zusätzlichen Rückenwind bekommen. Die Mannschaft von Trainerfuchs Ralph Hasenhüttl, der schon beim FC Ingolstadt mit überraschenden Taktikvarianten beeindruckte, verfügt über ein bärenstarkes Gegenpressing und schaltet nach Ballgewinn rasend schnell auf Angriff um. Dieser Tempofußball in Verbindung mit einer strukturierten Defensive um Routinier Marvin Compper ermöglicht den rasanten Höhenflug des Brauseklubs.

Bundesliga Fussball Bundesliga 1 Bayern München 10 7 3 0 24:6 24 2 RB Leipzig 10 7 3 0 20:7 24 3 TSG 1899 Hoffenheim 10 5 5 0 18:11 20 4 Hertha BSC 10 6 2 2 17:10 20 5 Borussia Dortmund 10 5 3 2 25:12 18 6 1. FC Köln 10 5 3 2 16:7 18 7 Eintracht Frankfurt 10 5 3 2 14:8 18 8 Bayer Leverkusen 10 5 1 4 16:15 16 9 SC Freiburg 10 5 0 5 13:16 15 10 1. FSV Mainz 05 10 4 2 4 17:18 14 11 Borussia Mönchengladbach 10 3 3 4 10:15 12 12 FC Schalke 04 10 3 2 5 13:12 11 13 FC Augsburg 10 3 2 5 10:14 11 14 VfL Wolfsburg 10 2 3 5 9:13 9 15 SV Darmstadt 98 10 2 2 6 10:20 8 16 SV Werder Bremen 10 2 1 7 12:27 7 17 FC Ingolstadt 10 0 2 8 7:21 2 18 Hamburger SV 10 0 2 8 4:23 2

Unsere Prognose: RB hat einen klaren Plan und setzt seine finanziellen Möglichkeiten mit sehr viel Sachverstand ein. Leipzigs Hochgeschwindigkeits-Express wird daher noch länger Höhenluft atmen. Zwar wird irgendwann ein kleinerer Einbruch folgen, da das Team kräftemäßig ständig am Limit agiert. Der Sprung nach Europa sollte aber schon in dieser Saison möglich sein.

TSG 1899 Hoffenheim (3., 20)

Der Sachstand: Ein entscheidender Faktor für den Aufschwung im Kraichgau ist natürlich Julian Nagelsmann. Der jüngste Bundesliga-Trainer hat in Rekordzeit ein verschworenes Team geformt, das ihm blind vertraut und die geforderte taktische Flexibilität konstant umsetzt. Taktgeber Sebastian Rudy blüht förmlich auf, die Dreierabwehrkette mit Niklas Süle, Kevin Vogt und Benjamin Hübner sorgt für ungewohnte Stabilität. Kerem Demirbay, Sandro Wagner oder Vogt sind echte Glücksgriffe, die Hoffenheim auch aufgrund ihrer Charakterstärke voranbringen. Und: Nagelsmann hat einen sehr ausgeglichenen Kader, der ihm jede Menge Variationsmöglichkeiten bietet und den internen Konkurrenzkampf schürt.

Unsere Prognose: Die TSG Hoffenheim hat gegen die meisten Topklubs bereits gespielt und wird sich bis zur Winterpause in der Spitzengruppe halten. Im neuen Jahr kommt es dann darauf an, wie die Mannschaft mit dem Druck umgehen kann, eine Topplatzierung ins Ziel zu bringen. Die Europa League ist auf jeden Fall greifbar.

Hertha BSC Berlin (4., 20)

Der Sachstand: Trainer Pal Dardai hat seit einem Jahr eine unangenehm zu spielende Truppe aufgebaut, die in der Heimtabelle ganz vorne liegt. Die Torjäger Vedad Ibisevic und Salomon Kalou geben einem defensivstarken Kollektiv, das ungemein zweikampfstark und giftig auftritt, die nötige Abgezocktheit. Genki Haraguchi und Mitchell Weiser sorgen für den spielerischen Überraschungseffekt, der dem Hauptstadt-Klub am Ende der vergangenen Saison fehlte.

Unsere Prognose: Die Hertha ist ein sehr solides Team, das weiß, was es kann. Sollten die Schwergewichte aus Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach aber endlich Fahrt aufnehmen, dürfte der Vorjahressiebte knapp hinter den europäischen Plätzen landen.

1. FC Köln (6., 18)

Der Sachstand: Viel mehr als nur Anthony Modeste: Der FC verdankt den besten Saisonstart seit fast einem Vierteljahrhundert natürlich auch seinem überragenden Torjäger (elf Saisontreffer), der im Moment "jede Fliege vom Pfosten schießt" (Sportchef Jörg Schmadtke). Aber die Kölner profitieren generell von einer seit Jahren gewachsenen und enorm gefestigt wirkenden Mannschaft mit großartigem Teamgeist. Die taktische Variabilität unter Trainer Peter Stöger ist außerdem beeindruckend, das Coaching des Österreichers gehört zum Besten, was es in der Liga zurzeit gibt.

Unsere Prognose: Köln hat eine realistische Chance zur ersehnten Rückkehr auf das internationale Parkett, muss aber aus dem Trio Leipzig, Hoffenheim und Hertha wohl mindestens zwei andere Überraschungsteams hinter sich lassen.

Eintracht Frankfurt (7., 18)

Der Sachstand: Trainer Niko Kovac hat dem am Boden liegenden Beinahe-Absteiger der Vorsaison innerhalb von nur gut einem halben Jahr eine sensationelle Mentalität eingeimpft. Über den Fokus auf ein stabiles taktisches Grundkorsett und die vielbeschworenen Grundtugenden wie Zweikampfstärke und Laufbereitschaft hat der Kroate die Eintracht zu einer garstige Einheit geformt, die nur schwer zu besiegen ist. Bei den Neuzugängen waren Treffer wie der junge spanische Innenverteidiger Jesus Vallejo (19) dabei, Mittelfeld-Mann Marco Fabian blüht in dieser Saison plötzlich auf.

Unsere Prognose: Die Kaderqualität der Frankfurter Eintracht reicht in der Breite auf Dauer normalerweise nicht aus, um ein ernsthaftes Wort um Europa mitzureden. Aber ein einstelliger Tabellenplatz wäre nach dem Fast-Fiasko der Vorsaison und unter den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als riesiger Erfolg zu werten.