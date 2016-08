Wirrwarr um Olympia-Held Serge Gnabry

Serge Gnabry zeigte starke Leistungen bei den Olympischen Spielen und weckte durch seine Auftritte Begehrlichkeiten. © dpa

Bremen. Werder Bremen steht nach dem Katastrophen-Start in die neue Saison vor einem echten Überraschungs-Coup auf dem Transfermarkt. Vier Tage nach dem 0:6 bei Bayern München kündigte Sportchef Frank Baumann die Verpflichtung des 21-Jährigen vom FC Arsenal an - und sorgte damit für eine plötzliche Wende im Transfer-Gerangel um den Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro.

"Wir haben grundsätzlich eine Einigung mit Arsenal erzielt, aber es ist noch nichts unterschrieben", sagte Baumann bei einer Presserunde. Und fügte deutlich schmunzelnd an: "Der FC Bayern spielt bei einem möglichen Wechsel keine Rolle. Die Kollegen müssen ihre Informanten überprüfen."

Zahlreiche Interessenten

Wechselbörse Der Wechsel von Shkodran Mustafi vom FC Valencia zum FC Arsenal ist endgültig in trockenen Tüchern. Junior Diaz verlässt den Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 und wechselt in die Zweite Liga zum Aufsteiger Würzburger Kickers. Zweitligist VfB Stuttgart hat den französischen Verteidiger Benjamin Pavard vom OSC Lille verpflichtet. Der 20-Jährige unterschrieb für vier Jahre. Stürmer Jan Kliment wurde an Bröndby IF verliehen. Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger Ewerton bis zum Ende der Saison vom portugiesischen Erstliga-Klub Sporting Lissabon ausgeliehen. Bundesligist RB Leipzig leiht Mittelfeldspieler Massimo Bruno für ein Jahr an den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht aus. Dafür kommt Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos von Bayer Leverkusen auf Leihbasis nach Leipzig. Der FC Barcelona hat sich für 30 Millionen Euro Ablöse die Dienste des spanischen Nationalspielers Paco Alcácer (FC Valencia) gesichert.

Zuvor hatte stundenlang in deutschen Medien Einigkeit darüber geherrscht, dass der Rekordmeister aus München den Dribbelkünstler verpflichten und direkt an die Hanseaten verleihen würde - doch die Gerüchte, die sich zum Teil auch auf vermeintliche Aussagen von Gnabrys Vater Jean-Hermann stützen, stellten sich als falsch heraus.

Die fehlerhaften Informationen stammten nicht von ihm, stellte Gnabry senior am Dienstagnachmittag im Gespräch mit dem SID klar: "Ich glaube nicht, dass ihn die Bayern kaufen werden." Dass es seinen Sohn an die Weser zieht, wusste Jean-Hermann Gnabry ("Ich weiß nicht, wohin er wechseln wird") zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus erster Hand. Doch nach den Aussagen von Baumann gibt es daran kaum noch Zweifel.

Schon am Mittwoch könnte es Vollzug geben, sagte der frühere Nationalspieler. Mit Gnabry sei bereits alles klar: "Mit dem Spieler sind wir uns einig und zuversichtlich, dass der Wechsel klappt", sagte Baumann: "Wir hatten schon vor vier Jahren Gespräche mit dem Vater und Interesse an dem Spieler. Damals hat es leider nicht geklappt."

Gnabry, der in der vergangenen Saison leihweise für West Bromwich Albion spielte, hatte beim Olympia-Turnier in Brasilien für Furore gesorgt und großen Anteil am Edelmetall für Deutschland. Mit sechs Toren wurde der U-21-Nationalspieler Torschützenkönig.

Im Anschluss bemühte sich Arsenals Teammanager Arsène Wenger nach eigener Aussage um eine Verlängerung mit dem Talent. Gnabry besaß beim Klub der Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker noch einen Vertrag bis 2017, sah seine Zukunft aber in der Bundesliga. Unter anderem Hertha BSC, RB Leipzig und Mainz 05 sollen Interesse an dem flinken Außenstürmer bekundet haben.

Christian Heidel, Manager von Schalke 04, behauptete am vergangenen Donnerstag gar, "bis auf den FC Bayern beschäftigen sich 17 von 18 Bundesligaklubs mit ihm." Er schien sich zu irren - zumindest musste man am Dienstag zeitweise den Eindruck haben. Obwohl Bayerns Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge angekündigt hatte, "in Sachen Transfers nicht mehr aktiv zu werden", wurde den Münchnern fälschlicherweise ein erneuter Coup zugeschrieben.