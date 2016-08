Wundertüte Eintracht

Die Frankfurter Eintracht, hier beim Fototermin Ende Juli, muss so schnell wie möglich die vielen Neuzugänge integrieren. © dpa

Frankfurt. An den ersten Spieltagen einer Bundesliga-Saison hat Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahres fast alles erlebt. Mal gab es einen berauschenden Sieg gegen den Champions-League-Teilnehmer Leverkusen (2012), dann ein peinliches 1:6 bei Aufsteiger Hertha (2013). Ein einschläferndes 1:0 gegen Freiburg (2014) war genauso dabei wie die unglückliche Niederlage beim amtierenden Pokalsieger Wolfsburg vor einem Jahr.

Vermutlich war es für die Fans der Eintracht aber noch nie so schwer einzuschätzen, was sie wohl diesmal beim Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen den FC Schalke 04 erwartet. Die völlig neu formierte Mannschaft gleicht einer Wundertüte. Anstelle gestandener Profis wie Carlos Zambrano (Rubin Kasan), Stefan Aigner (1860 München) oder Marco Russ (erkrankt) gehören Spieler wie Omar Mascarell, Michael Hector oder Guillermo Varela zum Team. Die sind alle jung, talentiert und nach Angaben von Trainer Niko Kovac auch besonders hungrig. Aber sie kennen die Liga noch nicht.

"Unter Beobachtung"

"Ich weiß nicht, wie die neue Saison ausgehen wird. Aber ich hoffe, dass sie besser verläuft als die letzte", sagte Kovac im Vorfeld des Heimspiels. "Wir müssen von Beginn an Gas geben, damit wir nicht gleich wieder ins Hintertreffen geraten. Wir wollen das Feld nicht wieder von hinten aufrollen müssen."

Das Pokalspiel vor einer Woche beim 1. FC Magdeburg (4:3-Sieg nach Elfmeterschießen) hat die Zweifel an der Mannschaft eher genährt als vertrieben. Außerdem legt sich das skandalöse Verhalten einiger Fans wie ein Schatten über den Bundesliga-Start. Die Eintracht habe nach dem Abschuss mehrerer Leuchtraketen in einen Magdeburger Zuschauerblock zwei Videos und auch "eine ganze Reihe von Täterbeschreibungen erhalten", wie Vorstandsmitglied Axel Hellmann erklärte. Beides werte die Polizei gerade aus. Grundsätzlich gilt: Der DFB hat dem Verein bereits mitgeteilt, "dass wir total unter Beobachtung stehen. Diesen Status haben wir uns in Anführungszeichen hart erarbeitet", sagte Hellmann. "Wir gehen mit einer schweren Hypothek in eine Saison, die noch nicht einmal begonnen hat." Am Samstag gegen Schalke ist der Fanblock in der Westkurve nach einem früheren Sportgerichtsurteil ohnehin gesperrt.

In dieser angespannten Atmosphäre geht der große Umbruch munter weiter. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass Neuzugang Ante Rebic am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt ist und länger ausfällt. Nach dieser Hiobsbotschaft suchen die Hessen doch noch eine Verstärkung für die offensive Außenposition, es wäre der neunte Neuzugang für diese Saison. "Wir haben dafür noch bis zum 31. August Zeit. Und wir haben schon ein Auge auf diese Position geworfen", bestätigte Kovac. "Wir sind ein Bundesliga-Klub, der muss in diesem Bereich seine Hausaufgaben machen."

Der erste Gegner Schalke war auf dem Transfermarkt ähnlich aktiv - wenn auch auf einem höheren Niveau. "Sie haben einen neuen Trainer und einen neuen Sportvorstand - das heißt aber auch, dass dort die Erwartungshaltung sehr hoch sein wird. Vielleicht ist das für uns eine Chance", hofft Kovac.