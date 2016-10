Makellos Richtung Russland

Julian Draxler (Mitte) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Er legte mit dem 1:0 den Grundstein für den Sieg. © dpa

Hannover. Steven Davis hatte schon vor dem Anpfiff die Ehrfurcht gepackt. "Die Deutschen sind in echt noch besser als im Fernsehen", sagte Nordirlands Kapitän in Erinnerung an den 1:0-Sieg des Weltmeisters bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft - ein einseitiges Spiel, das problemlos 7:0 hätte ausgehen können. Nur gut drei Monate später trafen sich beide Teams gestern Abend in der WM-Qualifikation wieder, und auch diesmal hatten die Nordiren nicht den Hauch einer Chance gegen das DFB-Team: Mit dem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg im herbstlich-kühlen Hannover baute die Mannschaft von Joachim Löw ihre makellose Bilanz im Vorentscheid für das Turnier 2018 in Russland auf neun Zähler und 8:0 Tore aus drei Partien aus.

Zum Abschluss des Länderspieljahres tritt die deutsche Auswahl noch zum Qualifikationsspiel bei Fußball-Zwerg San Marino (11. November) und dem prestigeträchtigen Test in Italien an (15. November). "Ich möchte, dass wir uns weiterentwickeln und die Qualifikation von Anfang bis Ende konzentriert durchziehen", hatte der Bundestrainer gefordert. Dabei setzte Löw gegen Nordirland auf die identische Elf, die den vermeintlich stärksten Gruppengegner Tschechien am Samstag begeisternd 3:0 geschlagen hatte - Sami Khedira erhielt im zentralen Mittelfeld wieder den Vorzug vor Rückkehrer Ilkay Gündogan.

Früher Doppelpack

Deutschland: Neuer/Bayern München (30 Jahre/74 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (21/9), Boateng/Bayern München (28/67) ab 69. Mustafi/FC Arsenal (24/14), Hummels/Bayern München (27/53), Hector/1. FC Köln (26/24) ab 81. Volland/Bayer Leverkusen (24/8)- Kroos/Real Madrid (26/74), Khedira/Juventus Turin (29/68) - Müller/Bayern München (27/81), Özil/FC Arsenal (27/83) ab 46. Gündogan/Manchester City (25/18), Draxler/VfL Wolfsburg (23/27) - Götze/Borussia Dortmund (24/60). - Trainer: Löw. Nordirland: McGovern/Norwich City (32 Jahre/18 Länderspiele) - Hodson/Glasgow Rangers (25/18), Hughes/FC Kerela Blasters (36/104), McAuley/West Bromwich Albion (36/68), Jonny Evans/West Bromwich Albion (28/56), Ferguson/FC Millwall (25/29) - Corry Evans/Blackburn Rovers (26/38), Norwood/Brighton & Hove Albion (25/40) ab 73. McNair/AFC Sunderland (21/14), Davis/FC Southampton (31/90), Ward/Burton Albion (30/29) ab 61. McGinn/FC Abderdeen (29/48) - Magennis/Charlton Athletic (26/25) ab 76. Lafferty/Norwich City (29/58). - Trainer: O'Neill. Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien). Tore: 1:0 Draxler (13.), 2:0 Khedira (17.). Zuschauer: 42 132. Beste Spieler: Draxler, Khedira - Magennis, McGovern. Gelbe Karten: keine [mehr...]

Nordirlands Trainer Michael O'Neill hatte die klare Zielsetzung vorgegeben - bloß kein frühes Gegentor. Dementsprechend formierte er vor einer Fünfer-Abwehrkette eine weitere tiefstehende Viererreihe, die bei deutschem Ballbesitz nur mit Zerstören beschäftigt war. Doch es half alles nichts: Beinahe hätte der Weltmeister diese beiden Riegel bereits in der dritten Minute zum ersten Mal ausgehebelt, als Thomas Müller vom rechten Flügel flankte und Mario Götzes Kopfball vom nordirischen Schlussmann Michael McGovern pariert wurde. Aber als Julian Draxler in zentraler Position aus 18 Metern zum Abschluss kam, schlug der Ball hinter McGovern zum 1:0 ein (13.).

Der Weltranglisten-30. hatte dem anfänglichen deutschen Angriffsorkan nichts entgegenzusetzen: Nur vier Minuten später verlängerte Mats Hummels per Kopf auf Sami Khedira, der zum zweiten Treffer des Abends einnickte (17.). Die 2000 Mann starke "White And Green Army" in der Stadionecke sang unbeeindruckt weiter, aber im Grunde war die Begegnung schon nach einer guten Viertelstunde entschieden. Gelegentlich gab es nun einmal ein bisschen Entlastung und vereinzelte Kontermöglichkeiten für die Gäste von der Grünen Insel, aber an den glasklaren Kräfteverhältnissen auf dem Rasen änderte sich trotz des von Manuel Neuer entschärften Schusses von Josh Magennis (39.) nichts. Bei Götzes nicht gegebenem Tor hatte der Ball zuvor die Aus-Linie überschritten (38.).

Zur zweiten Halbzeit brachte Löw Gündogan für Özil, der Neuzugang von Manchester City hatte gleich eine gute Chance, wurde aber geblockt (48.). Auch bei Götzes Ablage auf Müller grätschte noch ein Abwehrbein dazwischen (55.). Die Begegnung war für die DFB-Auswahl zu diesem Zeitpunkt längst zu einem Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen geworden - bei aller Dominanz war der allerletzte Zug raus aus den Aktionen des Weltmeisters.

Das einzige Ziel der stoisch defensiven Nordiren schien allerdings auch die Vermeidung einer richtigen Klatsche zu sein. Vielleicht wäre genau diese Ausgangslage für aufstrebende Kreativkräfte wie Julian Brandt eine Gelegenheit gewesen, sich einmal länger zu zeigen, doch Löw entschied sich stattdessen dafür, den leicht angeschlagenen Jerome Boateng zu schonen - für ihn kam Shkodran Mustafi.