„Ich habe mit niemandem gesprochen“

Darmstadt/Mannheim. Wenn irgendwo ein Bundesliga-Trainer geschasst wird oder seinen Rücktritt erklärt, ist das Spiel immer das Gleiche. Die Medien diskutieren meist schon am Tag darauf über mögliche Nachfolger, die ins Anforderungsprofil des suchenden Vereins passen. Dass dabei neben Hintergrundwissen auch immer ein Gutteil Spekulation dabei eine Rolle spielt, wer den Weg auf die Liste findet, gehört zu den eher selten ausgesprochenen Wahrheiten der Branche.

Als der SV Darmstadt 98 in der vergangenen Woche und der 0:2-Niederlage gegen den Hamburger SV Trainer Norbert Meier beurlaubte, tauchte bei den Favoriten auf den Job in Südhessen auch der Name Kenan Kocak auf - der ebenso junge wie ambitionierte Fußballlehrer (35), der nach dem in der Relegation knapp verpassten Drittliga-Aufstieg mit dem SV Waldhof die Chance zum Karrieresprung bei Zweitligist SV Sandhausen genutzt hatte.

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch betonte, einen eher perspektivisch denkenden Trainer, der auch längerfristig arbeiten würde, zu suchen. Einen wie Kocak. Der Mannheimer hatte außerdem während einer Hospitanz unter dem früheren Darmstädter Coach Dirk Schuster im Sommer 2015 für bleibenden Eindruck beim SV 98 gesorgt. Die Fährte war damit gelegt.

Dem bekanntermaßen ehrgeizigen Kocak dürften diese Gerüchte schmeicheln - für den Marktwert eines Trainers ist es garantiert nicht schlecht, mit erst 35 Jahren schon als ernsthafter Kandidat bei einem Bundesligisten gehandelt zu werden. Aber ganz so heiß ist die Geschichte dann wohl doch nicht. "Ich beteilige mich nicht an Spekulationen", sagte Kocak dieser Zeitung: "Aber Fakt ist: Ich habe mit niemandem aus Darmstadt gesprochen."

Das schließt wiederum nicht aus, dass es zumindest indirekt eine Kontaktaufnahme seitens der Lilien gegeben haben könnte. Es bleibt allerdings dennoch eher unwahrscheinlich, dass Kocak nach einem erfolgreichen halben Jahr in Sandhausen schon wieder die Pferde wechseln würde, zumal Darmstadt eigentlich keinen Trainer aus einem laufenden Profivertrag herauskaufen möchte.

Wahrscheinlicher ist nach Informationen aus gut unterrichteten Darmstädter Kreisen, dass der Ingolstädter Regionalliga-Coach Stefan Leitl auf Meier folgen wird. Der 39-Jährige spielte selbst am Böllenfalltor (2004 bis 2007) und signalisierte bereits großes Interesse an dem Job. Er besitzt allerdings noch nicht die notwendige Fußballlehrerlizenz.

Einen neuen Sportdirektor wird es bei den Lilien aber so oder so nicht mehr geben. "Die Darmstädter Welt ist zu klein für einen Sportdirektor. Wir hatten das gut gedacht, aber es war zu viel gewollt", sagte Präsident Fritsch. Sportchef Holger Fach war als Reaktion auf Meiers Rauswurf zurückgetreten. Derzeit betreut Interimscoach Ramon Berndroth den Tabellenletzten.