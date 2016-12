Aytac Sulu: „Wir haben unsere Tugenden wieder“

Darmstadt. Wenn Aytac Sulu als Kapitän zur Mannschaft spricht, gerät selbst ein alter Fuchs wie Ramon Berndroth in Wallung. "Wenn isch diese Ansprache hör . . . isch hab ja Gänsehaut bekomme", erklärte der 64 Jahre alte Interimscoach des SV Darmstadt 98 in breitem Hessisch. Der Gelobte selbst gibt sich bescheiden: "Das ist nichts Geplantes, nichts Gespieltes", sagt der 31-jährige Innenverteidiger. "Es ist das, was ich denke, wovon ich glaube, dass es der Mannschaft vor dem Spiel guttun würde." Diese Ansprache hat das Team derzeit nötiger denn je. Denn ganz gleich, wie die letzte Partie vor der Winterpause heute bei Hertha BSC ausgeht - die "Lilien" werden auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Seit ziemlich genau vier Jahren spielt Sulu in Darmstadt, der Verein ist ihm ans Herz gewachsen - und auch mit dem Hessischen klappt es für den in Heidelberg geborenen Deutsch-Türken nach eigener Aussage mittlerweile ganz gut. "Ich versteh vieles. Doch beim Bubu (Koch und Mannschaftsbetreuer) habe ich immer noch Probleme, wenn der richtig loslegt", sagte Sulu. Und mit Blick auf seinen Trainer erklärt er lachend: "Der Ramon bemüht sich ja. Aber wenn er so in seinen Fluss gerät, brauche ich manchmal erst ein paar Sekunden, um zu verstehen, was er meint."

Gelernter Autoverkäufer

Sulu kam in der Winterpause 2013 vom SC Rheindorf Altach, damals 2. österreichische Liga, zum deutschen Drittliga-Schlusslicht Darmstadt. Zum Saisonende stiegen die Lilien ab, und Sulu überlegte zeitweise, ob es das mit dem Fußball schon war und ob er vielleicht nicht doch wieder in seinen gelernten Beruf als Autoverkäufer zurückkehren sollte.

Doch mit dem Klassenerhalt dank des Lizenzentzugs für Kickers Offenbach begann der unglaubliche Aufstieg des Vereins. Sulu wurde Kapitän, unter seiner Führung stieg die Mannschaft zwei Mal auf und schaffte den Klassenverbleib in der Bundesliga. In der vergangenen Saison war er mit sieben Treffern torgefährlichster Abwehrspieler der Bundesliga, durfte sich sogar Hoffnungen auf eine Berufung in die türkische Nationalelf für die EM machen.

Doch mit der Nationalelf wurde es nichts - und nach der Sommerpause ging es auch sonst bergab. Sulu verletzte sich im ersten Pflichtspiel im Pokal an der Wade und fiel wochenlang aus. Bis er danach wieder auf dem alten Leistungstand war, vergingen noch ein paar Wochen - und die Mannschaft rutschte immer weiter in den Keller.

Inzwischen hat sich der Verein von Trainer Norbert Meier getrennt - und unter Berndroth hat sich einiges geändert. "Wir haben unsere Tugenden wieder, das muss man klipp und klar sagen", erklärte Sulu nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München. "Jeder opfert sich für das Team auf, jeder geht an seine Leistungsgrenze und jeder macht das, was er kann. Wenn wir so weiterspielen wie in den letzten zwei Wochen, dann bin ich sicher, dass auch die Zähler bald kommen werden." Ohnehin werde die Mannschaft die Punkte "nicht mit Schönspielerei holen, sondern mit Kampf, Leidenschaft und Zusammenhalt".

Ganz gleich, wie die heutige Partie gegen Hertha BSC Berlin ausgeht - für den Rest der Saison beschwört Sulu die Außenseiter-Mentalität für die Lilien: "Wir können doch nichts mehr verlieren. Wir können nur noch gewinnen. Wir können in der Tabelle nur noch nach oben", sagt er und fügt an: "Wir haben noch eine lange Rückrunde. Da sind noch viele Punkte zu holen." dpa