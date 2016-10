Fach fordert schnellen Neubau

Für die Lilien gibt es keine Alternative zu einem Stadionneubau. © dpa

Darmstadt. Sportchef Holger Fach hat erneut ein neues Stadion für den Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 gefordert. "So wie das jetzt hier im Moment ist, ist es sicherlich beispiellos in der Liga, da sind wir nicht konkurrenzfähig. Wenn nicht möglichst schnell etwas passiert, wird dieser Verein nicht überleben können in der Ersten Liga", sagte der frühere Nationalspieler in einem "Bild"-Interview.

Ein neues Stadion müsse "zwingend kommen". Sonst wäre es für den Verein "auch in der Zweiten Liga schwierig. Man muss sich nur die Verhältnisse in den anderen Zweitliga-Städten angucken. Auch da sind wir mit vielen Vereinen nicht auf Augenhöhe", sagte Fach.

Das Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor wird aktuell für rund 11 Millionen Euro modernisiert. Pläne für einen Umbau des Stadions an gleicher Stelle mussten in der Sommerpause aus baurechtlichen Gründen gestoppt werden. "Ob wir diese Zeit, bis dieses neue Stadion kommt, in der Bundesliga überleben werden, kann ich nicht sagen", meinte Fach. "Es wird ja auch etwas getan in Sachen Renovierung. Ob es ausreicht, die Zeit zu überbrücken bis ein neues Stadion kommt, weiß ich nicht. Es ist mehr als schwierig."

Umbenennung nach der Saison

Zudem gaben die Lilien bekannt, dass das altehrwürdige Stadion am Darmstädter Böllenfalltor zur kommenden Saison wieder umbenannt wird. Der Name der Heimspielstätte war vor dieser Spielzeit in Gedenken an einen verstorbenen Kult-Fan vom "Merck-Stadion" in "Jonathan-Heimes-Stadion" geändert worden. Das Pharmaunternehmen Merck, welches die Namensrechte des Stadions seit 2014 besitzt, verzichtete für diese Saison auf den Titel. Merck will damit des an Krebs verstorbenen Heimes gedenken und die Aufmerksamkeit auf die von ihm gegründete Stiftung "Du musst kämpfen" lenken. dpa/sid