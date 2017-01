Frings voller Tatendrang

Trainer Torsten Frings steht in Darmstadt vor einer schwierigen Aufgabe. © dpa

Darmstadt. Der Wind blies kräftig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, doch Torsten Frings ließ sich seinen Optimismus nicht nehmen. "Das hat sich super angefühlt", sagte der 40-Jährige nach seiner ersten Trainingseinheit als neuer Chefcoach des SV Darmstadt 98. Und mit Blick auf den bevorstehenden Abstiegskampf fügte er an: "Wir wissen, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber wir wissen auch, dass wir uns noch nicht beerdigen müssen."

Noch keine Woche ist Frings beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga im Amt. Er soll die Mannschaft wieder in die Spur bringen. "Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir als Team zusammenwachsen", sagte Frings. Zudem beschwor er die alten Tugenden, die den Verein in den Vorjahren so stark gemacht hatten. "Dazu gehören Glaube, Kampf und Wille. Das werden wir alles in diese Mannschaft hier reinfeuern." Eine wichtige Rolle spielen für ihn dabei die Führungsspieler.

Vor dem Training unterhielt sich Frings auf dem Platz länger mit Routinier Peter Niemeyer, beide kennen sich noch aus gemeinsamen Profizeiten in Bremen. "Man sieht, dass er ein junger, hungriger Trainer ist, der sehr viel will", lobte Kapitän Aytac Sulu. Die Lilien fliegen am Freitag zur einwöchigen Vorbereitung nach Spanien. dpa