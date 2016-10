„Kein Interesse in Heidelberg“

Gute Stimmung, aber das Stadion ist in die Jahre gekommen: Die Lilien-Fans feuern am Böllenfalltor ihr Team an.

Darmstadt. Es wird eifrig gehämmert und geschraubt dieser Tage am Böllenfalltor. Auf einer neuen Stahlrohrtribüne in der Südkurve entstehen 3698 überdachte Stehplätze. In wenigen Wochen soll dann in der Nordkurve eine Sitzplatztribüne errichtet werden. Doch das ist nur Kosmetik, um irgendwie die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die nächste Lizenz zu erfüllen. Ein neues Stadion sei alternativlos, bekräftigte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch diese Woche.

So laufen parallel dazu die Vorbereitungen für einen Neubau an anderer Stelle. Beim Rhein-Main-Derby am Sonntag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 trifft der SV Darmstadt 98 auf einen Verein, der eine ähnliche Situation vor gut zehn Jahren erfolgreich gemeistert hat. Eine zentrale Rolle in Mainz spielte damals Klaus Drach. Von 2001 bis 2008 war er Marketing-Leiter bei den 05ern. In dieser Zeit wurde das Bruchwegstadion umgebaut, erweitert und zum ersten Mal mit Businessbereichen und VIP-Logen ausgestattet. Drach war damals auch in die ersten Planungsphasen des neuen Mainzer Stadions involviert.

Vergleich mit Situation in Mainz

Heute ist Drach Geschäftsführer der Darmstädter Sportstätten GmbH. Eingestellt wurde er im Frühjahr 2015, um den Umbau des städtischen Stadions am Böllenfalltor voranzutreiben. Doch weil Bauvorschriften und Bürgerbeschwerden den geplanten Vollumbau in eine moderne Arena verhindern, geht es nun vor allem darum, das Böllenfalltor in einen Zustand zu bringen, dass dort so lange Profifußball gespielt werden kann, bis die Lilien ein neues Stadion haben. Denn die DFL hatte dem Verein bei der Lizenzerteilung klargemacht, dass die bestehende Arena auf Dauer nicht für den Profifußball geeignet sei.

Grundsätzlich würden sich die Situationen damals in Mainz und heute in Darmstadt ähneln, sagt Drach. Aber natürlich könne man nicht alles eins zu eins vergleichen. "Das damalige Bruchwegstadion mit seinen Stahlrohrtribünen an den beiden Kopfseiten hatte von Beginn an eher den Charme einer Übergangslösung; auch wenn viele Jahre - vor allem unter der Regie von Jürgen Klopp - sehr emotional und erfolgreich darin gespielt wurde", erinnert er sich. Insgesamt habe das Stadion in Mainz nach der Sanierung im Jahr 2002 ein wenig mehr Möglichkeiten gehabt und sei weniger wartungsintensiv als das Böllenfalltor gewesen. Auf der Haupttribüne habe es eine große VIP-Lounge und zwölf Logen gegeben. "Da war auch der Grad der Vermarktbarkeit für den Verein höher, als in der aktuellen Situation im Jonathan-Heimes-Stadion - leider!"

Seit seinem Abschied aus Mainz - Drach wechselte als Marketing-Leiter zum VfL Wolfsburg - sind gut acht Jahre vergangen. "Mainz 05 ist zwischenzeitlich mindestens einen, gefühlt eher sogar zwei Schritte weiter", sagt er mit Blick auf die Situation in Darmstadt. "Mittlerweile haben die 05er eine tolle moderne Arena am Stadteingang und andere Themen auf der Agenda."

Wo das neue Stadion der Darmstädter stehen wird, ist dagegen noch offen. "Keiner hat Interesse daran, dass Darmstadt 98 in Heidelberg spielt", sagte Vereinspräsident Fritsch gerade im hr-Fernsehen. "Wir werden gucken, dass wir etwas finden, was ganz nah dran ist. Aber das ist kein Wunschkonzert, sondern ein großes Bauprojekt."

Beteiligung der Stadt offen

Die Stadt wird bei der Lobby-Arbeit und der Suche nach einem geeigneten Grundstück mithelfen, wie Drach sagt. Ob man sich auch an der Finanzierung an einem neuen Standort beteiligen werde, sei dagegen offen. Nachdem die Stadt im Sommer nach rund drei Jahren Planung eingestehen musste, dass der Bau am Standort Böllenfalltor doch nicht möglich ist, hatte Präsident Fritsch selbst einen Neubau mit der Beteiligung von Investoren ins Spiel gebracht.