Darmstadt. Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 spielt ab sofort im "Jonathan-Heimes-Stadion" am Böllenfalltor. Damit wollen die Lilien an ihren im März im Alter von 26 Jahren an Krebs gestorbenen Edelfan erinnern. Die Umbenennung der Spielstätte in der laufenden Saison soll das Lebenswerk von "Johnny" Heimes (Bild) würdigen und die gemeinnützige Gesellschaft "Du musst kämpfen" zu Gunsten krebskranker Kinder unterstützen.

Die am Montag erfolgte Umbenennung der Arena machte die Initiative eines Sponsors möglich. Das Wissenschafts- und Technologie- Unternehmen (Merck) verzichtet in der laufenden Runde auf sein Namensrecht. "Das ist eine einzigartige Aktion", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Heimes, einst hessischer Tennis-Jugendmeister und Kumpel von Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic, hatte die Darmstädter Profis mit seinem Leitspruch ("Du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren") immer wieder motiviert. sid (Bild: dpa)