Lilien erkennen Grenzen an

Darmstadt. Die erste Heimniederlage der Saison hatte bei Florian Jungwirth sichtliche Spuren hinterlassen. Mit blutverschmiertem Gesicht stand der defensive Mittelfeldspieler von Darmstadt 98 in den Stadion-Katakomben und lobte den Gegner in den höchsten Tönen. "Leipzig war klar besser als wir. Das ist schon Weltklasse, was die da gemacht haben." Und auch Trainer Norbert Meier nahm das 0:2 gegen RB Leipzig gelassen: "In Walldorf habe ich mich mehr geärgert." Drei Tage nach dem blamablen Pokal-Aus beim 0:1 gegen den Viertligisten Astoria Walldorf hielten die Lilien den starken Aufsteiger aus Leipzig dank einer disziplinierten Abwehrleistung lange in Schach. "Ich kann unserer Mannschaft defensiv nicht viel vorwerfen", befand Meier. Dass sein Team dann müde geworden sei, wollte der Coach nicht als Entschuldigung gelten lassen: "Viel Kraft haben wir am Mittwoch ja nicht gelassen in Walldorf", sagte er sarkastisch.

Feine Ironie statt Anfeindungen

Dass sich die Gastgeber dann geschlagen geben mussten, lag vor allem an der individuellen Klasse der Leipziger, die sich auch in den Marktwerten der Beteiligten widerspiegelt. Erst setzte sich Timo Werner (kam vor der Saison für 10 Millionen Euro aus Stuttgart) gegen Lilien-Linksverteidiger Leon Guwara (Leihgabe für 50 000 Euro aus Bremen) durch und der eingewechselte Marcel Sabitzer (geschätzter Marktwertfünf Millionen Euro) verwandelte zum 1:0. Dann setzte sich der ebenfalls eingewechselte Oliver Burke (für 15 Millionen Euro von Nottingham Forest gekauft) in ähnlicher Position erneut gegen Guwara und Aytac Sulu (geschätzter Marktwert zwei Millionen) durch und Sabitzer machte mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Proteste und teils plumpe Anfeindungen gegen die seit sieben Jahren von einem Brauseherstellter massiv gesponserten Leipziger sind in der Bundesliga an der Tagesordnung. In Darmstadt war man beim Gastspiel der Sachsen feinsinniger und rief einen "Traditionsspieltag" aus, um die eigene lange Geschichte zu betonen: Mit einem alten Lilien-Logo wurde auf Plakaten und im Internet geworben, in der Stadionzeitung kamen Darmstädter Legenden zu Wort und zur Krönung gab es im ohnehin schon in die Jahre gekommenen Stadion wieder eine Anzeigetafel, bei der die Spielstände mit Zahlentafeln per Hand eingeschoben wurden.

Am Ende stand auf der Gastgeber-Seite der Tafel eine Null - denn nach vorne waren die Hessen nahezu komplett harmlos. Erst in der 84. Minute gelang Änis Ben-Hatira ein erster nennenswerter Torschuss, der allerdings deutlich über den Leipziger Kasten ging. Das Offensivspiel war denn auch der einzige Punkt, den Meier explizit bemängelte. "Ich hätte mir ein bisschen mehr Ruhe gewünscht nach guten Balleroberungen im Mittelfeld. Bei Ballgewinnen waren wir zu hektisch", sagte er. Und Jungwirth, der um seine Blessur im Gesicht kein großes Aufhebens machte, ergänzte: "Leipzig hat unglaublich gepresst. Das war schon eine Wucht. Da sind wir teilweise an unsere Grenzen gestoßen." dpa