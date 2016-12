Lilien schnuppern an Sensation

Der Darmstädter Marcel Heller will an den Ball, doch Bayerns Javi Martinez (rechts) klärt per Kopf.

Darmstadt. Für einen Darmstädter Sieg gegen den FC Bayern hätten die einschlägigen Wettanbieter eine für ein Bundesliga-Spiel selten hohe Quote von 18,5:1 ausgezahlt - also 1850 Euro für 100 Euro Einsatz. Daran kann man ermessen, welche Chancen dem Tabellenletzten aus Südhessen gegen die übermächtigen Münchner gemeinhin eingeräumt wurden - nämlich keine. Dafür schlugen sich die Lilien bei der knappen 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den Rekordmeister mehr als beachtlich. Bis zum Siegtreffer der Bayern durch ein Traumtor von Douglas Costa (71.) aus 25 Metern in den Winkel konnten die Darmstädter sogar von einem sensationellen und noch nicht einmal unverdienten Punktgewinn träumen.

"Unser Ziel war, dass die Fans hinterher stolz auf uns sein können. Das haben wir geschafft. Aber als Vollbluttrainer nimmt man ungern Komplimente entgegen, wenn man am Ende mit leeren Händen dasteht. Dieses traumschöne Scheißtor hat uns das Genick gebrochen", analysierte Lilien-Interimscoach Ramon Berndroth 90 intensive Minuten, in denen die leidenschaftlichen Hessen selbst nach dem Rückstand die Chance aufs Remis hatten - doch Peter Niemeyer köpfte in die Arme von Nationaltorwart Manuel Neuer (77.). "Davon werde ich heute Nacht noch träumen, ich hätte mich für die andere Ecke entscheiden sollen", seufzte der frühere Berliner. Aber auch Niemeyer sah letztlich das Positive in der "bitteren Niederlage": "Wir haben unser Herz in beide Hände genommen und Vollgas gegeben. In den letzten beiden Spielen haben wir den richtigen Weg eingeschlagen, losgelöst von den Ergebnissen."

Die Bayern dürften in der Tat nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet haben, zeigten aber vor allem im ersten Durchgang auch eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. Die Defizite zogen sich durch fast alle Mannschaftsteile, Arturo Vidal veranstaltete geradezu ein persönliches Fehlpass-Festival. Schwächen, die auch Neuer mit Blick auf das absolute Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch (20 Uhr) deutlich kritisierte. "Wir sind erleichtert, weil wir drei ganz wichtige Punkte eingefahren haben. Aber wir haben gegen den Tabellenletzten gespielt, wie wir aufgetreten sind, das war nicht der FC Bayern", kritisierte der Münchner Schlussmann: "Spielgeschwindigkeit, Passgenauigkeit, das hat heute alles gefehlt."

Großer Respekt vor Leipzig

Abwehrkollege Mats Hummels wollte mit seiner Mannschaft nicht ganz so hart ins Gericht gehen. "In Darmstadt hat noch nie jemand mit Zauberfußball gewonnen, sondern hier muss man kämpfen", schränkte der Weltmeister ein. Gegen die starken Leipziger, das weiß auch Hummels, dürfte die schmale Leistung vom Böllenfalltor allerdings kaum genügen, um als Tabellenerster in die danach anstehende Winterpause zu gehen. "Der Respekt ist riesig, aber alles andere wäre auch völlig vermessen", sagte der Bayern-Verteidiger: "Das wird ein verdammt intensives Spiel. Wir brauchen eine Top-Leistung." Auch Kapitän Neuer sprach mahnende Worte: "Gerade weil Leipzig jetzt einen Lauf hat, wird es ein Duell auf Augenhöhe."

Die Darmstädter plagen vor der Reise zum letzten Spiel 2016 in die Hauptstadt bei Hertha BSC (Mittwoch, 20 Uhr) andere Probleme. Es wird definitiv das letzte Spiel für Interimslösung Berndroth, auf den nach Medienberichten der frühere St.-Pauli-Coach Holger Stanislawski als neuer Lilien-Trainer folgen soll. Eine Bestätigung dafür gab es gestern aber nicht. Den Glauben an den Klassenerhalt haben die Südhessen trotz der ernüchterenden Serie von acht Niederlagen am Stück noch nicht aufgegeben. "Ich bin mir sicher", sagte Heller: "Wenn wir in der Rückrunde weiter so auftreten, werden wir unsere Punkte holen."