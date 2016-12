Pionier einer Generation

Torsten Frings (r.) mit Kumpel Tim Wiese, als der im November sein Debüt als Wrestling-Kämpfer feierte. © dpa

Darmstadt. Als Torsten Frings zuletzt im Blitzlichtgewitter stand, wirkte er ziemlich schmal. Das lag allerdings in erster Linie daran, dass er sich neben seinem alten Kumpel Tim Wiese platziert hatte, als der Muskelmann Anfang November sein Wrestling-Debüt feierte. Nun steigt der 40-Jährige selbst zum ersten Mal in den Ring - als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga.

Viel schwieriger hätte es sich Frings bei seiner ersten Station allerdings kaum machen können. Schließlich gilt Schlusslicht Darmstadt 98 nach 16 Spieltagen bereits als designierter Absteiger. Die Lilien haben nur acht Punkt auf dem Konto, der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt bereits fünf Zähler. Doch diese Ausgangslage scheint den 79-maligen Nationalspieler (zwischen 2001 und 2009) nur noch mehr zu motivieren.

"Ich bin mir der Schwere der Aufgabe bewusst, aber ich war immer ein Kämpfer und Teamplayer, und genau so werde ich diese Aufgabe angehen", sagte Frings, der einen Vertrag bis Juni 2018 unterschrieben hat: "Ich brenne auf die Herausforderung in diesem speziellen Klub, der mit seinen besonderen Attributen bestens zu meiner Persönlichkeit passt."

Zukunft beim Angeln geklärt

Dass Frings als Chefcoach an der Seitenlinie stehen möchte, war dem Vize-Weltmeister von 2002 und Vize-Europameister von 2008 schon bald nach seinem Aus als Co-Trainer bei Werder Bremen im September klar. Beim Angeln mit seinen Brüdern in Norwegen machte sich der gebürtige Würselener Gedanken über seine Zukunft. Damals konnte Frings noch nicht wissen, dass er als Nachfolger von Norbert Meier in Darmstadt landen würde - denn er hatte "keinen Masterplan mit genauen Zeitangaben in der Hinterhand". Und nun wird Frings am heutigen Donnerstag am Böllenfalltor vorgestellt.

Die alten Weggefährten sind davon überzeugt, dass Frings auch in seiner neuen Rolle Erfolge feiern kann. "Wir trauen ihm diesen nächsten Schritt zu und drücken ihm die Daumen", sagte Bremens Sportdirektor Frank Baumann: "Solange er auf die Punkte bei Spielen gegen Werder verzichten kann."

Frings ist der erste der 23 WM-Spieler von 2006, der bei einem Bundesligisten als Cheftrainer anheuert. Der ehemalige Bremer wird somit zum Pionier seiner Generation - ob er auch ein Trendsetter ist, wird sich erst zeigen müssen.

Den neuen Job von Kumpel Frings will Michael Ballack gar nicht haben. Eine Rückkehr ins Alltagsgeschäft der Bundesliga schließt der einstige Capitano für sich aus. Wie viele seiner Kollegen aus der WM-Elf von 2006 bewegt er sich als TV-Experte für den US-Sender ESPN aber im Dunstkreis des Profifußballs.

Oft wurden Turnier-Kader in Sippenhaft genommen. Den Weltmeistern von 1990 hängt ein Makel an, da viele in der Karriere nach der Karriere wenig Fortune hatten - gerade im Trainergeschäft. Die wenigsten der 2006er-WM-Spieler schlugen die Laufbahn als Fußball-Coach ein. Miroslav Klose ist als Azubi von Bundestrainer Joachim Löw neben Frings der Prominenteste dieser Splittergruppe. Oliver Neuville hat einen Job in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach.

Wenig Fortune nach der Karriere?

Fünf Sommermärchen-Helden sind noch aktiv am Ball: Philipp Lahm in München in der Bundesliga, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger und Robert Huth in England, Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul. Marcell Jansen (31) beendete seine Karriere überraschend früh und ist bei Sky nun als Experte im TV zu sehen, genau wie die einstigen Torwart-Rivalen Jens Lehmann (RTL) und Oliver Kahn (ZDF).

Ein Trend der 2006er-Gruppe ist die Mitarbeit in oder gar die Gründung von Werbeagenturen. Christoph Metzelder stieg mit der ehemaligen Fußball-Nationalspielerin Katja Kraus in dieses Business ein - Ex-Teamkollege Arne Friedrich ist als Mitarbeiter engagiert. Auch Timo Hildebrand arbeitet für eine Werbeagentur. Thomas Hitzlsperger, der auch als Kolumnist für "Die Zeit" tätig ist, und Gerald Asamoah engagieren sich als Berater oder im Management ihrer Ex-Klubs VfB Stuttgart und Schalke 04.

Von der Profi-Glitzerwelt weit entfernt ist David Odonkor. Der einstige Flügelflitzer ist Sportlicher Leiter bei der Hammer SpVg in der Oberliga Westfalen - auch auf diesen Job dürfte es Michael Ballack nicht abgesehen haben. sid/dpa