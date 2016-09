Schmerzhafte Bauchlandung

Dortmund. Die Freude über den Derby-Sieg gegen Eintracht Frankfurt wehrte beim SV Darmstadt 98 nur eine Woche. Sieben Tage nach dem umjubelten 1:0 gegen den hessischen Rivalen erlebten die Lilien am Samstag in Dortmund eine unsanfte Rückkehr in die Realität. Beim 0:6 (0:1) gegen eine phasenweise wie entfesselt aufspielende Borussia war das Team von Norbert Meier 90 Minuten lang heillos überfordert.

"Borussia Dortmund war nicht unsere Kragenweite, das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung", gab Meier nach der Partie unumwunden zu. "Wir müssen jetzt die Fehler analysieren, uns schütteln und dann gegen Hoffenheim am Dienstag eine bessere Leistung zeigen", sagte der Darmstädter Trainer. Bei aller Freude über den famosen Auftritt verzichtete BVB-Trainer Thomas Tuchel dagegen auf überschwängliches Lob: "Wir sind gut beraten, unsere Ansprüche hochzudrücken und in Wolfsburg daran anzuknüpfen." Der Fußball-Lehrer ist klug genug, die beiden Spaziergänge gegen die schwachen Teams aus Warschau und Darmstadt richtig einzuordnen. Denn erst in den kommenden Duellen mit Wolfsburg am Dienstag in der Bundesliga oder Real Madrid eine Woche später in der Königsklasse wird sich zeigen, ob die Findungsphase seines neuen Kaders bereits abgeschlossen ist.

"Wenn man das Spiel heute als neutraler Beobachter hätte anschauen können, dann hätte man sich über die spieltechnischen Fähigkeiten der Dortmunder freuen können", erklärte Meier noch, "aber als Trainer des Gegners muss man einfach anerkennen, das wir dem heute nicht gewachsen waren." Schon vor dem Anpfiff hatten die 98er den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Kapitän Aytac Sulu musste verletzungsbedingt passen. Ohne ihren Abwehrchef gerieten die Gäste bereits in der siebten Minute in Rückstand, weil Gonzalo Castro für den BVB traf.

Danach hielten die Hessen bis zur Pause zwar einigermaßen mit, nachdem Adrian Ramos drei Minuten nach dem Seitenwechsel aber auf 2:0 für die Hausherren erhöht hatte, nahm das Unheil für Darmstadt seinen Lauf.

Gelb-Rot für Niemeyer

"Durch die Höhe des Ergebnisses ist es ein bitterer Nachmittag geworden", sagte der bemitleidenswerte Keeper Michael Esser. Denn Christian Pulisic (54.), erneut Castro (79.), Sebastian Rode (84.) und Emre Mor (88.) schraubten das Ergebnis für den Vizemeister noch in die Höhe. Zudem verloren die Darmstädter Peter Niemeyer durch eine Gelb-Rote Karte. Der Routinier wird damit am morgigen Dienstag (20 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim fehlen. "Wenn Dortmund und Darmstadt aufeinandertreffen, dann weiß man im Vorfeld, dass viel zusammen kommen muss, damit wir eine Chance haben. Das war heute nicht der Fall", analysierte Meier schonungslos. "Wenn wir nicht alles abrufen, dann kann in Dortmund auch so ein Ergebnis passieren", meinte Flügelflitzer Marcel Heller.

Mit einem Sieg aus drei Spielen sind die Lilien aber immer noch im Soll, schließlich ist man beim SV 98 auf Abstiegskampf bis zum Ende eingestellt. "Das Team ist noch im Prozess, es war uns klar, dass es Rückschläge geben wird", sagte Heller. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, das packen wir an, damit wir schnell wieder punkten."