Warten auf den Blockadenlöser

Darmstadt. Torsten Frings versuchte alles. Der Trainerdebütant lief an der Seitenlinie auf und ab, motivierte, gab lautstarke Anweisungen. Die Körpersprache beim neuen Darmstädter Hoffnungsträger, der schon seit einiger Zeit eine Lilie als Tätowierung auf dem Unterarm trägt, stimmte. Frings will das Bundesliga-Schlusslicht antreiben, den Traum vom Klassenerhalt unbedingt so lange wie möglich am Leben erhalten.

Daran änderte auch das triste 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach nichts. Der Ex-Nationalspieler stellte selbstredend das Positive heraus. "Die Mannschaft hat ein Erfolgserlebnis gebraucht - das ist ein Punkt gegen Gladbach definitiv. Das Team glaubt weiter an sich", betonte der 40-Jährige. Der Einsatzwille stimmte, die defensive Grundordnung ebenfalls. Das macht den Lilien nach zuvor acht Niederlagen in Serie Mut.

"Mentalität gezeigt"

Druck auf Ben-Hatira wächst: Fans verteilen Flugblätter Lilien-Profi Änis Ben-Hatira gerät wegen seines Engagements für eine umstrittene Hilfsorganisation zunehmend unter Druck. Beim Heimspiel gegen Mönchengladbach, bei dem Ben-Hatira nicht zum Einsatz kam, verteilten Darmstädter Fans Flugblätter, auf denen sie den 28 Jahre alten Deutsch-Tunesier dazu aufforderten, sich von der Organisation Ansaar International zu distanzieren. Diese bezeichnet sich selbst als Hilfsorganisation, ist laut nordrhein-westfälischem Verfassungsschutz jedoch "fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben". Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch stellte über den Twitter-Account des Vereins klar, dass man dem Spieler in Gesprächen verdeutlicht habe, dass man ihm von diesem Engagement dringend abrate. "Jedoch handelt es sich letztlich um private Aktivitäten außerhalb des Machtbereichs des Vereins", erklärte Fritsch. Ben-Hatira selbst hatte beim Aufkommen der Vorwürfe im November erklärt, dass es ihn traurig mache, wenn seine sozialen Projekte, mit denen "nachweislich schon vielen Bedürftigen geholfen" worden sei, in ein schlechtes Licht gerückt würden. Aktuell äußerte er sich nicht. dpa [mehr...]

"Wir haben unsere Mentalität gezeigt, und jeder Spieler hat bis zum Schluss alles gegeben. Mit ein wenig Glück hätten wir gewinnen können, allerdings hätten wir genauso auch einen Treffer kassieren können", sagte Kapitän Aytac Sulu und ergänzte: "Insgesamt war unsere Leistung absolut positiv."

Die eklatante Offensivschwäche, die Darmstädter warten jetzt seit fünf Begegnungen auf einen Treffer, ließ der Nußlocher aus. Und auch Frings, der seit seinem Amtsantritt einen Schwerpunkt auf die Motivation gelegt hat, hatte keine tiefergreifenden Lösungsansätze parat. "Wichtig ist erst einmal, dass wir uns Torchancen erarbeiten. Das haben wir gemacht. Irgendwann wird einer mal reinfallen, das ist dann vielleicht ein Blockadenlöser", sagte der Lilien-Coach.

Die Realität ist allerdings bitter. Jérôme Gondorf trat in der zweiten Halbzeit sogar eine Ecke wenige Meter weiter wieder ins Toraus. Während ebenfalls durchwachsen spielende Mönchengladbacher durch Raffael, dessen Versuch Torhüter Michael Esser glänzend parierte (8.), und Thorgan Hazards Pfostenschuss (66.) wenigstens zwei klare Tormöglichkeiten besaßen, fehlten den Südhessen wirklich zwingende Szenen. "Dass nicht alles funktioniert, ist klar, aber man hat gesehen, was für uns funktioniert. Wir waren nach vorne verbessert und haben die Zweikämpfe angenommen. Wenn wir mehr Ruhe in unser Spiel bringen, können wir uns dann auch noch die eine oder andere Chance mehr erarbeiten", erklärte Flügelflitzer Marcel Heller seine Sicht der Dinge.

Frings lebt seinem Team die richtige Einstellung vor. "Er treibt uns am Spielfeldrand unglaublich an. Das hilft uns enorm", unterstrich Sulu. Der größte Hoffnungsträger für den Angriff kam nach einem Infekt unter der Woche gar nicht zum Einsatz. "Wir haben noch Sidney Sam. Von ihm erwarten wir einiges", hofft Rüdiger Fritsch auf eine Leistungsexplosion der Schalker Leihgabe.

Der Lilien-Präsident, der weitere Zugänge nicht ausschloss, will bis zum letzten Spieltag kämpfen, um ein Fußball-Wunder zu schaffen. Er ist aber auch Realist genug, um die Kräfteverhältnisse realistisch einzuschätzen. "Wir werden schlecht die Klasse halten, wenn wir keine Tore schießen", weiß Fritsch, der große Stücke auf Frings hält. "Er ist definitiv kein Feuerwehrmann. Sein Vertrag ist unabhängig von der Liga." Aktuell beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz vier Punkte.