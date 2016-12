Auf Du und Du mit Jogi

Mannheim/Freiburg. Über gemeinsame Freunde haben sie sich vor gut einem Jahr kennengelernt - die Winterpause nutzte Sandhausens Coach Kenan Kocak zur erneuten Stippvisite bei Bundestrainer Joachim Löw in dessen Breisgauer Heimat. In freundschaftlicher Atmosphäre plauderten die beiden in einem Freiburger Café fast vier Stunden lang, natürlich über die große weite Welt des Fußballs, aber auch über Privates.

"Es war ein schöner Abend mit Jogi. Er ist einfach ein toller Charakter, total bescheiden und demütig", schwärmt der Mannheimer Kocak, der vor der Saison vom SV Waldhof zum Zweitligisten an den Hardtwald gewechselt war und mit Sandhausen eine starke Debüt-Hinrunde hingelegt hat. "Jogi ist zwar Weltmeister, aber durch und durch ein Mensch geblieben." Erstaunt war der 35-Jährige darüber, dass Löw bis ins Detail über das Geschehen in der Zweiten Liga informiert war. "Ich war überrascht, wie gut er sich auskannte", meint der in Ilvesheim lebende Kocak, der den Kontakt mit dem Bundestrainer in Zukunft weiter intensivieren will.

Auch mit Liverpools Coach Jürgen Klopp steht Kocak seit einem Freundschaftsspiel von Borussia Dortmund beim SV Waldhof 2014 in losem Austausch. Im Sommer nutzte Kocak außerdem die Gelegenheit zu einem längeren Gespräch mit dem früheren chilenischen Nationaltrainer Jorge Sampaoli (2012-2016), der mit seinem neuen Klub FC Sevilla zum Testspiel nach Sandhausen gekommen war. "Ich will lernen. Denn Stillstand ist Rückschritt", sagte der bekanntermaßen ehrgeizige Kocak damals.