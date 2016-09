Sandhausen stürzt FCK tiefer in die Krise

Sandhausen. Erleichterung auf der einen, Zorn auf der anderen Seite: Der SV Sandhausen hat das Kurpfalz-Pfalz-Derby der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) gewonnen. Während den Verantwortlichen und Spielern des Gastgebers ein großer Stein vom Herzen fiel, herrschte im Lager der "Roten Teufel" Tristesse. "Wir haben die Schnauze voll", skandierten die zahlreichen mitgereisten Fans aus der Pfalz, die mit dem Auftritt ihrer Mannschaft überhaupt nicht zufrieden waren. "Ich kann die Reaktion nachvollziehen", zeigte sich der gebürtige Mannheimer und FCK-Kapitän Daniel Halfar nach dem Spiel verständnisvoll, "aber es war klar, dass diese Saison nicht einfach werden würde."

Vor 8188 Zuschauern im Sandhausener Hardwaldstadion erwischten die Hausherren einen Start nach Maß: Lucas Höler traf bei seinem ersten Startelfeinsatz zum 1:0 (6.). Die Freude beim Torschützen war groß: "Ich fühle mich hier pudelwohl und bin froh, dass ich mich belohnt habe." Lob gab es auch von seinem Mitspieler Korbinian Vollmann: "Er hat super trainiert und deswegen kann ich verstehen, dass der Trainer ihn mir vorgezogen hat." In der Folge störte Sandhausen die Gäste früh, so dass deren Qualität, die laut SVS-Trainer Kenan Kocak "zweifellos vorhanden ist", nicht aufblitzte: "Wir haben von der ersten Sekunde an unsere Linie durchgezogen."

Spielerisch boten beide Mannschaften wenig. Kaiserslautern präsentierte sich nur zwischen der 40. und 45. Minute auf Augenhöhe. In seiner stärksten Phase hatte der FCK die größte Chance durch Neuzugang Zoltan Stieber, der allerdings an Marco Knaller scheiterte (44.). "Wenn man nur fünf Minuten Druck macht, kann man nicht erwarten, hier als Sieger vom Feld zu gehen", sagte der sichtlich bediente Lauterer Übungsleiter Tayfun Korkut.

In der zweiten Halbzeit tat sich in den beiden Strafräumen mehr: Stiebers Schuss wurde von SVS-Innenverteidiger Daniel Gordon geblockt (50.) und auf der Gegenseite köpfte Andrew Wooten knapp drüber (55.). Kaiserslautern setzte dann noch einmal alles auf eine Karte, um den Ausgleich zu erzielen. Dies rächte sich. Moritz Kuhn lief alleine auf FCK-Schlussmann André Weis zu, der den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand abwehrte. Die logische Konsequenz war die Rote Karte. Der eingewechselte Vollmann sorgte für die Entscheidung und traf zum 2:0 (83.). In der Schlussphase verwaltete Sandhausen das Ergebnis und hätte sogar noch höher gewinnen können. "Das war ein verdienter Sieg. Jetzt können wir in den nächsten Wochen in Ruhe arbeiten", war auch Präsident Jürgen Machmeier erleichtert. Auf der Gegenseite war Innenverteidiger Stipe Vucur sprachlos: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr enttäuscht."

Zudem gibt es Neuigkeiten aus dem SVS-Lager bezüglich der Personalie Taner Yalcin. "Wir werden ihn wahrscheinlich verpflichten. Er kann uns spielerisch weiterhelfen", erklärte Geschäftsführer Otmar Schork.