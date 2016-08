Waldhof bastelt weiter am Traumstart

Und wieder Marcel Seegert: Der Waldhöfer Abwehrmann erzielte gegen Homburg bereits seinen vierten Saisontreffer. © Binder

Mannheim. Ihren Anteil am überragenden Saisonstart des SV Waldhof haben sie beide. Marcel Seegert hat sich sehr gut mit der Versetzung aus dem Abwehrzentrum auf die Rechtsverteidiger-Position arrangiert, Ali Ibrahimaj glänzt auf der offensiven Außenbahn als Vorbereiter mit Hochgeschwindigkeit und feinen Einzelaktionen. Doch der Blick auf die interne Torschützenliste des nach dem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Homburg alten und neuen Spitzenreiters der Fußball-Regionalliga Südwest sorgt für Erstaunen: Abwehrmann Seegert liegt mit vier Treffern aus fünf Partien überraschend an der Spitze des Rankings, Offensivkraft Ibrahimaj wartet noch auf seinen ersten Tor-Jubel in dieser Saison.

Gegen die biederen Saarländer legte Seegert mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 (4.) die Grundlage zum vierten Saisonsieg, mit dem die Mannheimer souverän die Tabellenführung behaupteten. Nach dem zweiten Treffer von Nicolas Hebisch (19.) war früh die Entscheidung gefallen. Der Mittelstürmer fiel in der Schlussphase unglücklich auf den Rücken und musste ausgewechselt werden. Am Montag sollen Untersuchungen Aufschluss über die Schwere der Blessur bringen. Die Mannschaft von Gerd Dais brachte den Dreier bei Glutofen-Temperaturen von 43 Grad unten auf dem Rasen in der Folge souverän nach Hause.

Neuer Torjäger Marcel Seegert

Über den neuen Offensivdrang seines Außenverteidigers freut sich natürlich auch der so erfolgreich gestartete Waldhof-Trainer. "Marcel Seegert ist torgefährlich, vor allem bei Standardsituationen. Er hat im Moment das Quäntchen Glück und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort", lobte Dais. Mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken konnten seine Jungs die kräftezehrende Partie effizient kontrollieren, denn die Rekord-Hitze im Benz-Stadion machte allen Spielern verständlicherweise zu schaffen. "Das war wirklich sehr, sehr anstrengend", sagte SVW-Linksverteidiger Hassan Amin - nicht nur ihm stand die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben.

Auch Ibrahimaj musste am Ende ganz schön pumpen. "Das war das heißeste Spiel, das ich jemals erlebt habe. Es war unfassbar, extrem heiß, extrem anstrengend", meinte der frühere Siegener, der seine aktuelle Top-Form gegen Homburg bestätigte: "Ich fühle mich zurzeit wirklich sehr gut." Nur mit dem Toreschießen will es, wie schon in der Vorsaison, als am Ende nur ein Ibrahimaj-Treffer zu Buche stand, immer noch nicht klappen - im Gegensatz zu Kollege Seegert, der bereits dreimal in dieser Saison das 1:0 erzielte.

In der 88. Minute bekam Ibrahimaj sein Tor sogar auf dem Silbertablett serviert, scheiterte aber nach einem Konter freistehend am Homburger Schlussmann. "Da hat mir wohl ein bisschen die Kraft gefehlt, das war am Ende Konzentrationssache", erklärte der gebürtige Rüsselsheimer. Auch Coach Dais ist sich sicher, dass bei seinem Rechtsaußen noch der Knoten platzen wird. "Irgendwann wird es so sein, dass Ali das entscheidende Tor schießt und wir sind alle froh darüber", meinte der 52-Jährige: "Statt das 3:0 zu machen, hat er sich das Tor aufgehoben. Wenn es knapp wird, wird er zuschlagen. Ich werde ihm gut zureden."

Auch ohne Zählbares von Ibrahimaj hat der SVW einen Traumstart in die neue Saison gefeiert. 13 von 15 möglichen Punkten, Platz 1, Dais' Auftaktbilanz liest sich glänzend. "Erwarten konnte man diese Ausbeute nicht, denn von den Gegnern her war es anspruchsvoll", erklärte der SVW-Coach, der seine funktionierende erste Formation gefunden zu haben scheint. "Es gibt keinen Grund, wild zu wechseln. Jeder weiß, was der andere tut. Die Mannschaft hat sich schon ein bisschen eingespielt, das passt." Schon am nächsten Mittwoch (19.30 Uhr) beim TSV Steinbach bietet sich den Mannheimern die Gelegenheit, ihre verheißungsvolle Ausgangsposition weiter auszubauen.