Keine Zukunft für Strifler und Ramaj

Mannheim. Als großer Hoffnungsträger war Jonas Strifler in der vergangenen Winterpause von Zweitligist Armina Bielefeld an den Alsenweg gekommen, jetzt hat sich der Schwetzinger bei Fußball-Regionalligist SV Waldhof aufs Abstellgleis manövriert. "Ich habe ihm und Alban Ramaj mitgeteilt, dass sie bei mir keine sportliche Perspektive mehr haben", sagte SVW-Trainer Gerd Dais vor dem Duell mit Hessen Kassel am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion).

Angreifer Ramaj hatte, obwohl schon unter Dais' Vorgänger Kenan Kocak nur noch in der Statistenrolle, vor dieser Saison für viele im Umfeld unverständlich einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. In der ersten Pokalrunde beim Kreisligisten TSV Götzingen (6:1) holte sich der 30-Jährige dann nach 24 Minuten eine Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung ab, was Dais mächtig auf die Palme brachte - und jetzt finale Konsequenzen hatte.

Strifler war mit seiner Reservistenrolle unter dem neuen Trainer unzufrieden gewesen. Der ehemalige U-20-Nationalspieler stand in dieser Regionalliga-Saison noch nicht einmal im 18er Kader, da er auf der Rechtsverteidiger-Position hinter Marcel Seegert und Marco Müller nur noch dritte Wahl war.

Hebisch fällt weiter aus

Sowohl Strifler als auch Ramaj sind zurzeit krankgeschrieben und dürfen künftig nur noch mit der U 23 des SVW bei Waldemar Steubing trainieren. Auch Einsätze in der Waldhöfer Landesliga-Mannschaft sind laut Dais denkbar. An Vertragsauflösung sei allerdings nicht gedacht. Allerdings gibt es noch eine Hintertür: "In anderen Ländern wie der Schweiz hat das Transferfenster noch nicht geschlossen", meinte der SVW-Coach.

Auf die Planungen für das Heimspiel gegen Kassel haben die beiden Personalentscheidungen ohnehin keinen Einfluss. "Von den körperlichen Voraussetzungen des Gegners erwartet uns ein ähnliches Spiel wie beim 0:0 in Steinbach", erklärte Dais gestern. Die Kasselaner seien eine "robuste, kampfstarke und hochgewachsene Mannschaft". Der 53-Jährige geht davon aus, dass die Nordhessen dem Tabellenführer ein halbwegs offenes Spiel anbieten werden. "Sie werden kaum ihr Heil in der bedingungslosen Defensive suchen", sagte Dais. Das Ziel der Mannheimer ist klar: mit drei Punkten die Tabellenspitze vor Elversberg und Saarbrücken verteidigen.

Dabei weiterhin nicht mithelfen kann Mittelstürmer Nicolas Hebisch, dessen schmerzhafter Bluterguss im Rückenbereich aus dem Homburg-Spiel trotz intensiver Behandlungen ein Mitwirken am Sonntag äußerst unwahrscheinlich macht. "Es sieht nicht gut aus", meinte Dais.

Hebischs Ausfall gibt Gianluca Korte die nächste Gelegenheit, sich als zweiter zentraler Stürmer neben Benedikt Koep zu empfehlen. "Er muss sich erst einmal an diese Position gewöhnen. In Steinbach hat er sich sehr oft ins Mittelfeld fallen lassen, was er von seiner Außenposition so gewohnt ist", sagte Dais: "Dadurch hat uns die zweite Anspielstation in der Tiefe gefehlt. Aber das habe ich mit ihm besprochen und ich bin davon überzeugt, dass man bei ihm eine Weiterentwicklung sehen wird."

Bei Torjäger Giuseppe Burgio, der bei der Nullnummer am Mittwoch in Haiger ein 21-minütiges Comeback nach Knieverletzung feierte, reicht die Kraft nach Angaben des Trainers noch nicht für die komplette Distanz. "In Steinbach hat er einen positiven Eindruck hinterlassen", sagte Dais: "Aber im Moment ist es für ihn besser, wenn er von der Bank kommt."

Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller