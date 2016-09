„SV Waldhof muss jetzt liefern“

Geschäftsstellenleiter Markus Kompp appelliert an die Waldhof-Mitglieder, der Ausgliederung zuzustimmen. © Binder

Mannheim. Im Klubhaus "Bei Dimi" wird Markus Kompp schon per Handschlag begrüßt. Der designierte neue Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof zieht nach rund gut einem Monat am Alsenweg im Interview eine erste Zwischenbilanz.

Herr Kompp, sieben Spiele, 17 Punkte, Spitzenreiter in der Regionalliga. Sie sind der einzige ungeschlagene Geschäftsstellenleiter in der Geschichte des SV Waldhof. Wie lange bleibt das so?

Markus Kompp: (lacht) Ich hoffe auf Lebenszeit. Es ist bisher wirklich fast optimal gelaufen für uns.

Welchen Eindruck machen Mannschaft und Trainer auf Sie?

Kompp: Ich hatte in den ersten vier Wochen aufgrund der vielen Sponsorentermine nicht so viel Zeit, mich mit allen Spielern einzeln zu unterhalten. Aber das werde ich nachholen. Bis jetzt habe ich aber von den Jungs und Trainer Gerd Dais einen durchweg positiven Eindruck.

Beim Thema Sponsoren haben Sie ein hohes Tempo angeschlagen. Zeitweise haben Sie fast täglich einen neuen Waldhof-Partner vorgestellt. Hat sich das einfach so ergeben oder war das eines ihrer Ziele?

Kompp: Das war vollkommen so beabsichtigt, weil es mir ganz wichtig ist. Ich habe noch vor dem ersten Spiel alle 150 Partner des Klubs angeschrieben und um einen Termin gebeten. Ich habe noch nicht alle besucht - aber 3000 bis 4000 Kilometer bin in den ersten Wochen schon gefahren.

Sie sind Sie eher auf offene Türen gestoßen oder war das Thema Waldhof nach der Unruhe in der vergangenen Saison belastet?

Kompp: Ich wusste um die Situation aus der Vorsaison. Für mich waren die Termine auch keine Verkaufsgespräche, sondern erst einmal ein Kennenlernen. Es war für mich wichtig, zu erfahren, wie die Vergangenheit gesehen wird, aber auch die aktuelle Situation und die Zukunft. Ich wollte auch herausfinden, welche Fehler gemacht wurden. Kritik ist wichtiger als Lob, weil man aus ihr lernen kann. Insofern waren das alles positive Termine, auch wenn bei dem einen oder anderen Sponsor auch Kritik geäußert wurde.

In welche Richtung ging diese Kritik?

Kompp: Das größte Problem, das der Waldhof aber nicht exklusiv hat, ist die Kommunikation. Man muss offen, ehrlich und proaktiv kommunizieren. Das Beste ist, wenn man auf alle zugeht, dann sind die Türen auch offen.

Wie viele neue Partner konnten Sie für den Verein gewinnen?

Kompp: Das kann ich so genau nicht sagen, weil ich mich vor dem Termin nicht über die einzelnen Partnerschaften informiere. Es ist mir wichtig, dass ich nicht weiß, ob ich mich mit jemandem treffe, der dem Verein 500 oder 50 000 Euro gibt. Für mich ist da jeder gleichwertig zu behandeln.

Beim Thema Trikotsponsor müssen Sie aber offensichtlich noch dickere Bretter bohren?

Kompp: Ich wusste ganz genau: Egal, wie viele Meldungen wir zum Thema Sponsoren rausgeben - nach zwei, drei Wochen ist die Schonfrist beim Thema Trikotsponsor vorbei. Selbst wenn wir noch einmal 20 neue Premiumpartner vermelden, warten die Fans natürlich auf den Trikotsponsor. Aber meiner Meinung nach müssen wir erst einmal Vertrauen in die Wirtschaft aufbauen und mit dem Verein liefern. Die Ausgliederung bahnt sich seit über einem Jahr an - jetzt müssen wir sie endlich umsetzen. Auch für einen Trikotsponsor ist es essenziell wichtig, mit wem er es in Zukunft zu tun hat und wie nachhaltig das Ganze aufgebaut ist. Als Kapitalgesellschaft auf einen Trikotsponsor zuzugehen, würde leichter fallen als in der jetzigen Situation.

Wie waren denn die Rückmeldungen von Unternehmen aus den Reihen der "Mannheimer Runde", von denen ja einige ihren Sponsorenvertrag beim Waldhof gekündigt haben oder kündigen wollten nach dem Streit mit dem Präsidium?