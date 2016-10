90 Minuten Hoffnung

Mannheim/Kabul. "Es gibt eine afghanische Nationalmannschaft?" - das war die erste Reaktion der Freunde von Hassan Amin, als er 2014 erstmals in die Auswahl des kriegsgeplagten Landes am Hindukusch berufen wurde. Die Eltern des Linksverteidigers von Fußball-Regionalligist SV Waldhof stammen aus Afghanistan, er selbst ist aber in Darmstadt geboren und aufgewachsen. Seit zwei Jahren spielt Amin nun für ein Land, dessen Boden er als Erwachsener zum ersten Mal betrat.

"Wir trainieren nicht in Afghanistan und auch unsere Heimspiele finden immer im Iran statt. Im Land selbst ist es einfach zu gefährlich", erklärt der 25-Jährige die ungewöhnliche Situation. Auch Nationaltrainer Petar Segrt, früher Co-Trainer beim Waldhof und seit November 2015 Coach der afghanischen Nationalmannschaft, macht klar: "In Kabul kann uns und den Gegnern niemand die Sicherheit garantieren."

Deshalb werden die Heimspiele in der iranischen Hauptstadt Teheran ausgetragen, auswärts wird vorher im jeweiligen Land trainiert. Vor zwei Wochen flog Amin zwölf Stunden nach Malaysia, wo die afghanische Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel antrat (1:1). Extreme Bedingungen für den Waldhöfer. "Es ist nicht einfach, in solchen Ländern zu spielen, weil dort eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und man auch mit dem Zeitunterschied zu kämpfen hat - und dann sind wir auch immer nur für ein paar Tage dort", erzählt Amin.

Schock bei Anschlägen

Obwohl nicht in Afghanistan gespielt wird, tut dies der Begeisterung der Menschen für ihre Nationalmannschaft keinen Abbruch. Auf Facebook folgen die Fans fleißig der offiziellen Seite von Trainer Segrt, der die Fan-Gemeinde in regelmäßigen Abständen über den Zustand der Mannschaft informiert und mit Bildern versorgt. Dort bedanken sie sich bei dem Coach, mit dem die Mannschaft den zweiten Platz der Südasien-Meisterschaften 2015 holte - das Finale verlor der Weltranglisten-145. mit 1:2 gegen Indien. "Vielen Dank für Ihre Unterstützung" oder "Lang lebe Herr Segrt" ist dort immer wieder auf Englisch zu lesen.

Auch Amin versucht, mit den afghanischen Anhängern Kontakt zu halten: "Ich habe zwar keine offizielle Facebook-Seite, bekomme aber über meinen privaten Account sehr viele Nachrichten von Fans." Während die sozialen Netzwerke laut Segrt ein wichtiger Kommunikationsweg für die Afghanen sind - "die Menschen dort leben in sozialen Netzwerken" - nehmen die Fans im realen Leben große Gefahren auf sich, um die Partien ihrer Nationalmannschaft zu verfolgen.

Nach dem 4:0 gegen Bangladesch in der ersten Gruppenphase der Südasienmeisterschaften habe sich Public Viewing laut Segrt im gesamten Land verbreitet. Da viele Afghanen keinen Fernseher besitzen, wurden die Spiele mit einem Beamer auf Leinwände projiziert. Gruppen von jeweils bis zu 100 Menschen hätten so die Partien verfolgt - und ein extremes Sicherheitsrisiko auf sich genommen. "Eine Ansammlung von zwei bis zehn Leuten stellt bereits eine Lebensgefahr dar", gibt Segrt zu verstehen.

Vor der Gruppenphase gab es auch für die Mannschaft einen Moment des Schreckens, als die Taliban am 11. Dezember 2015 einen Anschlag auf die spanische Botschaft in Kabul verübten - die vagen Ängste zur Sicherheitslage waren plötzlich bittere Realität. "Einige Spieler waren an dem Tag zu ihren Familien aufgebrochen, um Verwandte wiederzutreffen, und befanden sich nicht im Hotel", berichtet Segrt, der sich eingestehen musste: "Ich habe mich von der kurzen friedlichen Phase im Vorfeld täuschen lassen und die Lage falsch eingeschätzt."

Amin, der keine Familie mehr in Afghanistan besitzt, befand sich in relativer Sicherheit im Mannschaftshotel. Zehn Menschen starben bei dem Anschlag, Spieler wurden nicht verletzt. Es sind Gefahren wie diese, die Länderspiele auf afghanischem Boden unmöglich machen. Warum dann eigentlich eine solche Trainerstelle annehmen und sich der Gefahr aussetzen? "Ich habe durch meine Herkunft selbst schon Kriegssituationen erlebt und viele Familienangehörige verloren", erklärt der Deutsch-Kroate, der im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde.

Aber dann war da noch ein Punkt, der den 50-Jährigen umtreibt: "Niemand meiner Freunde und Bekannten, die ich zu Afghanistan gefragt habe, hatte irgendetwas Positives zu sagen, alle kannten nur die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen." Damit wollte sich der Trainer mit dem ungewöhnlichen Lebenslauf nicht zufrieden geben. Und auch Amin hebt trotz der Vorfälle das Positive hervor: "Es war ein schönes Gefühl, das erste Mal in Afghanistan gewesen zu sein, denn dort liegen ja meine Wurzeln und jeder spricht meine Sprache." Außerdem hat ihn die Fußballbegeisterung der Menschen angesteckt: "Obwohl wir nur Zweiter wurden, haben uns Kinder, Ältere, Frauen und Männer am Flughafen empfangen," berichtet Amin vom zweiten kurzen Abstecher nach Kabul - im Januar 2016 nach den Südasienmeisterschaften.

Die Sicherheitsbedenken habe er in dem Moment vergessen, als ihm klar wurde: "Wir sind für die Menschen eine kleine Hoffnung, weil der Alltag in Afghanistan nicht schön ist." Auch Segrt, dessen Fünfjahresvertrag noch bis 2020 läuft, ist sich sicher: "Wir sind zur Zeit ein kleines Experiment, weil wir es schaffen, das Land über den Fußball zu vereinen." Und so lange das weiterhin ohne größere Zwischenfälle möglich sei, "müssen wir für diese Menschen alles geben", sagt Segrt - die Asienmeisterschaften 2019 hat er fest im Blick.

