So gefährlich wie eine Feldmaus

Waldhof-Trainer Gerd Dais hat schon dreimal beim FC Nöttingen gearbeitet: "Ich kenne eigentlich alle dort." © Binder

Mannheim. Für Gerd Dais ist es eine kleine Reise in die eigene Vergangenheit. Insgesamt drei Mal arbeitete der Trainer von Fußball-Regionalligist SV Waldhof in seiner Karriere schon für den FC Nöttingen, 2003 und bei einem Sieben-Spiele-Engagement im vergangenen Frühsommer stieg der 53-Jährige mit dem Dorfverein aus Remchingen zwischen Karlsruhe und Pforzheim jeweils in die Regionalliga auf. "Es ist schön, ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen", sagt der Waldhof-Coach vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion: "Ich kenne eigentlich alle dort - Spieler wie Offizielle. Ich bin häufiger dort, um Gegner zu beobachten. Der Kontakt nach Nöttingen ist weiter gut."

Für 90 Minuten müssen die alten Freundschaften am Wochenende allerdings ruhen. Denn der SV Waldhof (29 Punkte/16 Spiele) hat mit den beiden Siegen gegen Pirmasens (2:0) sowie in Watzenborn (1:0) die erhoffte Trendwende geschafft und könnte mit einem weiteren Dreier zumindest wieder am 1. FC Saarbrücken (30/15) vorbei auf Relegationsrang zwei springen.

"Wir müssen die Aufgabe seriös angehen und dürfen nicht überheblich sein", fordert Dais. "Wichtig ist, dass nach den beiden Siegen zuletzt keine Selbstzufriedenheit einsetzt und wir den nächsten Dreier einfahren. Wenn wir hochkonzentriert unsere Leistung bringen, werden wir die Punkte auch im Benz-Stadion behalten."

0:8-Klatsche bei Hoffenheim II

Dais' Mahnung an seine Spieler, den Aufsteiger aus dem Badischen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, erklärt sich mit einem Blick auf die Tabelle. Alle ihre 13 Zähler haben die Nöttinger im eigenen Stadion geholt, auswärts präsentiert sich die Mannschaft von Dubravko Kolinger bisher so gefährlich wie eine gemeine Feldmaus - null Punkte, 5:32 Tore. Bei der TSG Hoffenheim II kassierte der Tabellenletzte sogar eine 0:8-Abreibung.

Den Waldhof-Trainer ficht diese erschütternde Nöttinger Auswärtsbilanz allerdings nicht an. "Es ist nicht so, dass die jede Woche den Laden vollbekommen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, wir müssten zur Pause schon 4:0 führen", warnt Dais vor einer überzogenen Erwartungshaltung und erinnert daran, dass sich Offenbach und Saarbrücken bei ihren Heimsiegen gegen die Badener ebenfalls schwer taten.

Bis auf Ederson Tormena (Fersensporn), Bastian Müller (Meniskus) und Ersatztorwart Christopher Gäng, den Knieprobleme plagen, steht der komplette Kader gegen das Schlusslicht bereit. Es ist davon auszugehen, dass Dais im Vergleich zum Watzenborn-Spiel keine Wechsel in der Startformation vornehmen wird - also wieder mit Kapitän Michael Fink im defensiven Mittelfeld und der Doppelspitze Benedikt Koep/Giuseppe Burgio beginnen wird. Nicolas Hebisch ist nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende wohl die erste Joker-Option. "Es ist gut, dass wir wieder qualitativ hochwertig von der Bank nachlegen können", betont Dais: "Man hat in Watzenborn gesehen: Wenn Nico Hebisch reinkommt, ist da schon noch einmal eine neue körperliche Präsenz vorhanden. Ich bin froh, dass er zurück ist."

Die Rückkehr der zuvor verletzten Offensivspieler wie Hebisch, Jannik Sommer und Gianluca Korte habe die Qualität des Teams ohnehin gesteigert, meint der SVW-Coach, der auch in dieser Woche wieder einen Trainingsschwerpunkt auf das Thema Effizienz im Abschluss gelegt hat. "In Watzenborn hätten wir schon zur Pause 3:0 oder 3:1 führen müssen", kritisiert Dais: "Wir arbeiten daran und irgendwann wird der Knoten platzen, dass wir zwar nicht jede Chance reinmachen, aber mehr reinmachen als wir vergeben. Vielleicht haben wir uns das ja auch für die ganz wichtigen Spiele aufgehoben."

(Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller)