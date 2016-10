Erlösung nach 1458 Minuten

Guiseppe Burgio (links) dreht jubelnd ab, Marcel Seegert gratuliert: Der SVW-Stürmer hat seine lange Durststrecke überwunden. © Binder

Mannheim. 1458 Minuten sind über 24 Stunden - und für einen Mittelstürmer eine sehr, sehr lange Zeit. Waldhof-Angreifer Giuseppe Burgio benötigte in dieser Regionalliga-Saison vor allem eines: enorm viel Geduld. Hartnäckige Knieprobleme kosteten den Mannheimer die komplette Vorbereitung, durch den Trainingsrückstand dauerte es Monate, bis der 28-Jährige wieder in seiner alten Wettkampfform war. Als Burgio beim 3:0 (2:0)-Pflichtsieg gegen den FC Nöttingen mit dem zwischenzeitlichen 2:0 seinen ersten Saisontreffer erzielte (18.), war die Waldhof-Saison genau jene 1458 Minuten alt - und die Erleichterung beim Deutsch-Italiener fiel erwartungsgemäß riesig aus.

"Ich habe wirklich lange warten müssen. Es wurde Zeit, dass ich endlich treffe", sagte ein gelöst wirkender Burgio nach dem Abpfiff: "Die Verletzung hat mich natürlich zurückgeworfen, aber ich habe in den letzten Spielen gezeigt, dass ich wieder der Alte bin und über 90 Minuten gehen kann."

Auch sein Trainer war froh darüber, dass der Ur-Waldhöfer, der in der vergangenen Meister-Saison elf Treffer beisteuerte, endgültig richtig in der neuen Spielzeit angekommen ist. "Für ihn persönlich ist es natürlich schön, dass er nach langer Durststrecke wieder ein Erfolgserlebnis gehabt hat. Aber er hat auch selbst gesehen, dass er noch Steigerungspotenzial hat, was den Torabschluss angeht, was die Vorlagen angeht. Daran gilt es zu arbeiten", erklärte Gerd Dais.

Zum Thema 3:0-Sieg gegen FC Nöttingen

Voller Fokus auf Weinheim

Mit dem Spiel seiner Mannschaft gegen den Tabellenletzten war der SVW-Coach "unterm Strich" einverstanden. Nach den frühen Toren von Philipp Förster (5.) und Burgio waren die harmlosen Gäste eigentlich geschlagen, der sich danach einschleichende Schlendrian missfiel Dais allerdings. "Wir hatten zu viele einfache Fehler und haben teilweise zu lange den Ball gehalten. Das hat den Nöttingern die Möglichkeit gegeben, sich hinten zu ordnen. Das gilt es, besser zu machen", erklärte Dais. Sein Kapitän Michael Fink, der in der 83. Minute den 3:0-Endstand markierte, verwies indes auf den positiven Gesamttrend der vergangenen Wochen: "Wir haben jetzt drei Siege in Folge geholt, dabei dreimal zu Null gespielt. Das gibt natürlich ein bisschen Auftrieb." Aktuell stehen die Mannheimer vier Zähler hinter Spitzenreiter Elversberg wieder auf Relegationsplatz zwei, werden aber am Dienstag auf jeden Fall einen aus dem jeweils nur einen Punkt zurückliegenden Verfolgertrio TSG Hoffenheim II, TSV Steinbach oder 1. FC Saarbrücken passieren lassen müssen, da der SVW in der Liga spielfrei ist. Mit dem Viertelfinale des bfv-Pokals bei Verbandsliga-Aufstiegskandidat TSG 62/09 Weinheim (13.30 Uhr) steht parallel allerdings eine Aufgabe an, die in der internen Wertigkeit ähnlich hoch angesiedelt ist.

"Man hat jetzt wieder bei Walldorf gesehen, was für einen Spaß der Einzug in den DFB-Pokal machen kann", betonte Fink. Dais kündigte an, keinen Leistungsträger zu schonen. "Wir werden nicht wechseln, sondern mit der besten Mannschaft in Weinheim antreten. Das Ziel ist klar: Wir wollen ins Halbfinale kommen", forderte der Waldhof-Trainer: "Deshalb werden wir Weinheim mit Sicherheit nicht unterschätzen." Im Halbfinale warten bereits Nöttingen, der FC Astoria Walldorf oder der Sieger der Partie FV 09 Niefern gegen SG HD-Kirchheim.

Giuseppe Burgio hat schon einige gescheiterte Versuche des SVW in den vergangenen Jahren miterlebt, wieder einmal den Sprung auf die große nationale Pokalbühne zu schaffen. Diese Negativserie will der 28-jährige Stürmer in dieser Saison unbedingt beenden: "In Weinheim zählt für uns nichts anderes als ein Sieg."

(Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller)