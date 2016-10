Freche Töne aus Weinheim

Weinheims Trainer Dirk Jörns glaubt an eine Außenseiterchance. © Nix

Mannheim/Weinheim. Für die "Weinheimer Nachrichten" ist es das "größte Spiel seit der Vereinsgründung im Jahr 1998", und auch bei Trainer und Spielern von Verbandsliga-Spitzenreiter TSG 62/09 Weinheim steigt die Vorfreude auf das Viertelfinale im bfv-Pokal gegen den SV Waldhof am Dienstag (13.30 Uhr, Sepp-Herberger-Stadion, Weinheim) immer weiter an. "Es wird ein intensives und emotionales Spiel und wir haben eine Außenseiterchance", sagt Weinheims Coach Dirk Jörns, der von 1995 bis 1998 unter den damaligen Trainern Walter Pradt, Eugen Hach und Uwe Rapolder selbst die Schuhe für den SVW schnürte. Auch TSG-Spielleiter David de Vega sieht seine Jungs gegen den Regionalliga-Zweiten alles andere als chancenlos: "Warum sollten wir nicht für eine Überraschung gut sein? Wir sind gut drauf und als Tabellenführer selbstbewusst. Außerdem haben wir seit 14 Monaten kein Heimspiel mehr verloren."

Bei Weinheims Coach Jörns überwiegt allerdings der Respekt vor den Blau-Schwarzen, deren steigende Formkurve mit drei Siegen in Folge ihm nicht entgangen ist. "Vor vier Wochen hätten wir vielleicht bessere Chancen gehabt", sagte Jörns und verwies auf die Rückkehr von Jannik Sommer oder Nicolas Hebisch, die die Qualität der SVW-Truppe nochmals angehoben hätten.

Er erwartet die Mannschaft von Gerd Dais vollmotiviert in Weinheim - auch aufgrund der langen Durststrecke der Mannheimer im Cup-Wettbewerb: "Die jüngste Pokalhistorie der Waldhöfer war nicht sehr erfolgreich. Dabei gehört der SVW aufgrund seiner Tradition und Fans eigentlich in den DFB-Pokal." Ihre Generalprobe gewannen die Weinheimer am Wochenende beim TSV Strümpfelbrunn souverän mit 3:0.

Der Einzug in den DFB-Pokal, zu dem noch insgesamt drei Siege nötig wären, ist das erklärte Ziel der Waldhöfer, auch wenn der Regionalligist den zwei Klassen tieferen Gegner keineswegs unterschätzen will. "Die TSG Weinheim ist ein sehr ambitionierter Verbandsligist mit einigen Spielern, die auch schon höherklassig gespielt haben. Die Mannschaft hat schon letzte Saison ihre Qualität bewiesen und verpasste wie wir den Aufstieg knapp in der Relegation. Auch diese Saison spielen sie als Tabellenführer eine starke Runde", erklärte SVW-Mittelfeldspieler Morris Nag.

Die Weinheimer rechnen zum "Spiel des Jahres" mit rund 3500 Zuschauern. Ausweichparkplätze am Waidsee sind ausgeschildert. Die TSG bittet um die Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln (OEG, Haltestellen Stahlbad oder Blumenstraße). Das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken ist verboten, verschärfte Personenkontrollen sind angekündigt. Die Tageskassen in Weinheim öffnen um 11.30 Uhr. (alex)