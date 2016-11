Waldhof müht sich ins Halbfinale

Nach seiner Verletzungspause befindet sich Jannik Sommer (Mitte) auf dem Weg zurück zur Topform. Ali Ibrahimaj (l.) und Philipp Förster gratulieren zum 1:0. © Binder

Weinheim. Abgekämpft und verpackt in eine dicke Winterjacke stand Jannik Sommer auf dem tiefen Rasen des Weinheimer Sepp-Herberger-Stadions. Das harte Stück Arbeit, das der SV Waldhof verrichten musste, bis Verbandsliga-Spitzenreiter TSG 62/09 Weinheim im Viertelfinale des Badischen Verbandspokals mit 3:1 (1:0) in die Knie gezwungen war, sah man dem besten Mann auf dem Platz an. "Gerade gegen so eine extrem motivierte Mannschaft wäre es wichtig gewesen, ihnen früher den Stecker zu ziehen", sagte Sommer, der den Regionalligisten in der 30. Minute in Führung gebracht hatte: "Wir hatten Chancen, dass es zur Pause 2:0 oder 3:0 steht. So haben wir es uns unnötig schwer gemacht und der Gegner hat alles reingehauen. Das war nicht leicht für uns."

Da der SVW in Person von Ali Ibrahimaj (13.) und den für Giuseppe Burgio in die Startelf rochierten Mittelstürmer Nicolas Hebisch (20.) vor der Pause zwei hochkarätige Möglichkeiten liegenließ, mussten die bestimmt 2000 Waldhof-Fans unter den 2950 Zuschauern im nahen Weinheim bei einer knappen 1:0-Führung bis in die Schlussphase bangen, ob sich der couragierte Außenseiter vielleicht doch noch irgendwie in die Verlängerung würde retten können.

"Wir haben nicht gebolzt"

Und als Ibrahimaj einen Konter zum vermeintlich beruhigenden 2:0 abschloss (75.), schlug Weinheim postwendend durch ein Tor von Christopher Hiller (76.) zurück, als die Mannheimer Innenverteidigung um Michael Schultz und Marcel Seegert überhaupt nicht auf der Höhe war. Erst Benedikt Koeps Kopfballtreffer zum 3:1 nach einer feinen Flanke des eingewechselten Lukas Kiefer (89.) beendete alle Weinheimer Hoffnungen auf eine Sensation. Passend zu den Temperaturen und der eher mauen Stimmung im Sepp-Herberger-Stadion erledigten die Mannheimer die Pokal-Aufgabe leicht unterkühlt, aber letztlich souverän.

"Beim Anschlusstreffer waren wir einmal unachtsam, aber danach ist Weinheim auch zu keinen klaren Gelegenheiten mehr gekommen", erklärte Waldhof-Coach Gerd Dais, der gerne einen entspannteren Nachmittag an der Bergstraße erlebt hätte, was die mangelnde Effizienz seiner Angreifer im Abschluss jedoch verhinderte: "Wir haben uns das Leben selbst schwergemacht. Bei unseren großen Chancen hätten wir frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen müssen."

So aber ließen die Waldhöfer den Weinheimern die Tür lange einen Spalt offen, und der Verbandsligist präsentierte sich vor allem nach der Pause als absolut ebenbürtiger Gegner, dem nur die Torgefahr ein wenig abging. Das freute natürlich auch TSG-Trainer Dirk Jörns, der Ende der 90er Jahre unter Walter Pradt, Eugen Hach und Uwe Rapolder selbst für den Waldhof aufgelaufen war. "Die Jungs haben mit sehr viel Leidenschaft, Mut und aggressiv gespielt, in vielen Phasen war die Partie eng und auf Augenhöhe", erklärte der Weinheimer Coach: "Wir wollten unser Spiel gegenüber der Verbandsliga nicht ändern, das ist uns gelungen. Wir haben alles andere als gebolzt und gezeigt, dass wir mit einem Regionalligisten mithalten können. Ich glaube, der Waldhof ist froh, dass er hier gewonnen hat."

Die nackten Fakten rückte auch SVW-Kapitän Michael Fink nach 90 anstrengenden Minuten ins Zentrum seiner Betrachtungen. "Wir sind das seriös angegangen und haben verdient gewonnen. Im Pokal zählt sowieso nur das Ergebnis, alles andere ist zweitrangig", betonte der Ex-Profi, im Mittelfeld einer der Aktivposten des SVW.

Der Erfolg von Weinheim befördert die Mannheimer ins Halbfinale des bfv-Cups, bis zur ersten Teilnahme des SV Waldhof am DFB-Pokal seit der Saison 2003/2004 (!) sind es jetzt nur noch zwei Siege. In der erst im nächsten Jahr auszutragenden Runde der letzten Vier, die Dienstagabend ausgelost wurde, tritt der Traditionsverein mit der SG HD-Kirchheim beim nächsten Verbandsligisten an.

"Hauptsache ein Heimspiel", hatte sich Coach Dais direkt nach Abpfiff in Weinheim gewünscht - das wurde zwar nicht erfüllt, aber mit den Heidelbergern erwischten die Waldhöfer sicher das leichteste Los im Topf. Im anderen Halbfinale stehen sich die beiden Regionalliga-Rivalen FC Nöttingen und FC Astoria Walldorf gegenüber. Das Endspiel Ende Mai wird im Rahmen des "Tags der Amateure" wieder live in der ARD übertragen.

(Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller)