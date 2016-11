Geschwill: „Ich erhoffe mir 70 Prozent plus x“

Der Metall-Unternehmer Klaus-Rüdiger Geschwill kandidiert am Donnerstag als neuer Waldhof-Präsident. © Binder

Mannheim. Er stand als Finanzchef lange ein wenig in der zweiten Reihe - und kandidiert am Donnerstag (19.07 Uhr, Franziskussaal, Speckweg) bei der Jahreshauptversammlung als Präsident des SV Waldhof: Klaus-Rüdiger Geschwill. Wir sprachen mit dem 58-jährigen Metall-Unternehmer, seit April Interimsboss des SVW, über die aktuelle Saison, die finanzielle Situation und die Perspektiven des Fußball-Regionalligisten.

Herr Geschwill, es war keine einfache Ausgangslage vor dieser Saison für den SV Waldhof. Der knapp verpasste Aufstieg hat sehr geschmerzt, dann ist Meister-Trainer Kenan Kocak von Bord gegangen. Trotzdem befindet sich der SVW nach 20 Spieltagen in Schlagdistanz zu den Relegationsplätzen. Sind Sie mit dem Saisonverlauf zufrieden?

Klaus-Rüdiger Geschwill: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns schon am Tag nach der Niederlage gegen Lotte zusammengesetzt und gesagt: Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir sportlich und emotional einknicken und eine ähnliche Katastrophensaison erleben wie zum Beispiel Kassel oder Offenbach nach verpassten Aufstiegen. Das haben wir geschafft.

Hat sich die Entscheidung, auf Gerd Dais als Kocak-Nachfolger zu setzen, als richtig herausgestellt?

Geschwill: Gerd Dais hat hervorragende Arbeit geleistet, genau wie die Mannschaft. Wir hatten, auch durch Verletzungssorgen bedingt, eine schwierige Situation im September. Diese Durststrecke hat das Team mit Bravour durchgestanden und mit der aktuellen Tabellensituation sind wir absolut zufrieden.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, im Mai wieder um den Drittliga-Aufstieg zu spielen?

Geschwill: Die Situation in der Liga ist ungleich schwerer als in der vergangenen Saison. Das sollte jeder, der uns die Daumen drückt, bei seiner Kritik berücksichtigen. Mit Elversberg, Saarbrücken, Hoffenheim II, Steinbach und uns sind fünf Mannschaften oben dabei, das ist eine ganz enge Kiste. Da braucht man auch das berühmte Quäntchen Glück. Unser Kader ist auf jeden Fall stark genug, um wieder Erster oder Zweiter zu werden.

Wie sehr tut es weh, dass die Mannschaft wieder um die Ausstiegsplätze mitspielt, der Zuschauerschnitt sich von rund 6700 auf gut 3500 aber fast halbiert hat?

Geschwill: Wenn der Schnitt um 500 oder 1000 Zuschauer zurückgegangen wäre, hätten wir das nach der Enttäuschung des verpassten Aufstiegs nachvollziehen können. Aber die aktuelle Zuschauerzahl lässt uns doch rätseln, woran es liegt, dass es derart abbrechen konnte. Denn wir spielen nach wie vor einen attraktiven und erfolgreichen Fußball. Vielleicht haben uns auch Zweit- und Drittfaktoren wie die vielen Englischen Wochen mit Spielen unter der Woche Zuschauer gekostet. Ich habe Hoffnung, dass es sich noch ein bisschen nivelliert, weil wir noch attraktive Heimspiele gegen die Mitbewerber Steinbach und Saarbrücken sowie das Derby gegen Offenbach haben.

Am Donnerstag steht die ordentliche Mitgliederversammlung an. Bisher arbeiten Sie als Interimspräsident. Sie haben gesagt, dass Sie als Präsident zur Wahl stellen werden. Wieso wollen Sie antreten, welche Ziele haben Sie und wer wird in ihrem Team sein?

Geschwill: Das Team wird teilweise mit neuen Namen daherkommen, es wird ausgerichtet sein auf die neuen Aufgaben im e. V., also vereinsorientiert. Es geht ja nicht nur um die Mitgliederversammlung, sondern um weitere Aufgaben, die kurz danach geplant sind. Da haben wir uns einiges ausgedacht. Wir wollen die Leute wieder besser motivieren und eine gewisse Emotionalität und Euphorie neu entzünden, damit es positiv nach vorne geht.

Wird es wie bisher ein Dreierpräsidium geben?