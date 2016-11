Dais: „Das wird kein Selbstläufer“

Das Hinspiel gegen den FCK II gewann der SV Waldhof 4:2 auf dem Betzenberg. Ali Ibrahimaj (links, im Zweikampf mit dem Lauterer Dino Bajric) fällt allerdings wegen einer Schulterblessur am Freitag aus. © PIX

Mannheim. In die geheime Kommandosache "Trikotsponsor" ist selbst der Trainer nicht eingeweiht. "Ich weiß auch nicht, wer es ist", sagt Waldhof-Coach Gerd Dais: "Das ist ein ganz großes Geheimnis. Aber spätestens am Freitag um 18.45 Uhr wird es gelüftet werden." Die Brust wird also erstmals in dieser Regionalliga-Saison beschriftet sein, wenn der SVW am Freitag (schon um 19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) im kleinen Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern II aufläuft, die neuen Trikots mit Sponsor sind schon beflockt.

Optisch wird sich also etwas ändern, sportlich soll es beim Waldhof jedoch genauso weitergehen wie in den vergangenen so erfolgreichen Wochen - mit dem siebten Sieg in Folge, um den Druck auf Spitzenreiter SV Elversberg (45 Punkte) und den Zweiten 1. FC Saarbrücken (42) weiter zu erhöhen. Die Mannheimer als Dritter haben nach ihrer Serie 41 Zähler, aber noch das Nachholspiel gegen die Stuttgarter Kickers am Dienstag (19.30 Uhr) in petto.

"Für uns gilt es, nach den beiden Siegen in den schwierigen Auswärtsspielen in Hoffenheim und Elversberg, dass wir weiter mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und nicht denken, dass es gegen Kaiserslautern II ein Selbstläufer wird", warnt Trainer Dais vor der Gefahr der Nachlässigkeit. Es sei "deplatziert, darüber zu spekulieren, ob wir vor der Winterpause noch auf 50 Punkte kommen oder zu Weihnachten Tabellenführer sind".

Sommer und Hebisch kränkeln

Dais hat den Pfälzer Talentschuppen bei der Partie am Montag gegen die Stuttgarter Kickers (1:1) beobachtet und sich davon überzeugen können, dass die Formkurve beim zuletzt drei Mal nacheinander ungeschlagenen Tabellenfünfzehnten nach oben zeigt. Auf personelle Unterstützung aus dem Profi-Team kann der FCK II am Freitag allerdings nicht hoffen, da die erste Mannschaft quasi parallel in St. Pauli spielt. Selbst Torjäger Robert Glatzel (12 Saisontreffer) könnte nach Hamburg statt nach Mannheim reisen.

"Wir sollten uns nicht so viele Gedanken machen, wer aufläuft", betont Dais. "Es liegt auch in diesem Spiel allein an uns, wie es ausgeht." Ausfallen wird Außenstürmer Ali Ibrahimaj, der sich am Montag im Training die Schulter auskugelte und laut Dais nicht wie erforderlich "in die Zweikämpfe gehen" kann. Erste Alternativen sind Gianluca Korte oder Giuseppe Burgio. Mit Magen-Darm-Problemen pausiert haben in dieser Woche Jannik Sommer und Nicolas Hebisch, wobei der Trainer hofft, dass es beiden bis Freitag wieder besser geht.

Dais geht davon aus, dass die Partie trotz der eisigen Temperaturen in den vergangenen Tagen ausgetragen werden kann, nachdem das letzte Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers am 12. November wegen schlechter Platzverhältnisse im Benz-Stadion abgesagt worden war. "Es ist aber zu befürchten, dass der eine oder andere Teil des Platzes gefroren ist", meint der 53-Jährige.

Wenn wie vorhergesagt am Donnerstag und Freitag auch noch Regen hinzukommt, sollten die Zuschauer kein Derby für Feinfüße erwarten. "Wir sollten uns auf ein intensives, kampfbetontes Spiel einstellen und hochkonzentriert zu Werke gehen", erklärt Dais: "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um das wichtige Heimspiel gegen Lautern II zu gewinnen und die nächsten drei Punkte zu verbuchen."