Erlösung nach erzitterten drei Punkten: Waldhof-Verteidiger Marcel Seegert jubelt über das 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern II. © Binder

Mannheim. Marcel Seegert zog sich noch kurz eine wärmende Decke über und gab dann bemerkenswert offene Einblicke in das Seelenleben eines Regionalliga-Spielers, dem das Mammutprogramm im zweiten Halbjahr 2016 langsam aber sicher merklich zusetzt. "Die Hinrunde ist sehr lang. Ich merke das auch bei mir. Man muss sich ein bisschen mehr motivieren als sonst, um konzentriert zu bleiben und das Letzte aus sich rauszuholen", erklärte der Innenverteidiger des SV Waldhof nach dem mächtig erzitterten 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern. Die Mannheimer blieben im kleinen Derby spielerisch weit hinter den eigenen Erwartungen zurück und konnten am Ende froh sein, den siebten Sieg in Serie nach Jannik Sommers frühem Tor (8.) mit viel Willen und noch mehr Glück über die Zeit geschaukelt zu haben.

Doch die optimale Ausbeute aus 21 von 21 möglichen Punkten im goldenen Spätherbst hat den SVW mit nun 44 Zählern vor dem Nachholspiel am Dienstag (19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen die Stuttgarter Kickers im Rennen um die beiden Relegationsplätze wieder in eine vielversprechende Ausgangsposition gebracht. Saarbrücken (42 Punkte) ließ durch den Ausrutscher beim 0:2 gegen Stuttgart II überraschend Federn, Spitzenreiter SV Elversberg (48) erledigte die schwierige Aufgabe bei der TSG 1899 Hoffenheim II allerdings mit einem 2:1-Sieg.

"Die ersten vier Mannschaften patzen fast nie. Da muss man konstant erfolgreich spielen. Uns gelingt das zurzeit, das ist schön", hatte Seegert am Freitag die Situation an der Spitze der Regionalliga Südwest analysiert. Aber die erheblichen Probleme gegen den Talentschuppen des pfälzischen Zweitligisten waren niemandem unter den 5553 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion entgangen. In den Zweikämpfen kauften die Lauterer den Blau-Schwarzen komplett den Schneid ab, vor allem auf den Außenbahnen hatten Marco Müller und Hassan Amin größte Probleme, die Situation unter Kontrolle zu behalten - der FCK hätte nur eine seiner etlichen Chancen nutzen müssen, um die Siegesserie des SVW zu beenden. "Das ist keine Schwarzmalerei, aber es war das erste Spiel seit langem, in dem wir dem Gegner nicht ebenbürtig oder überlegen waren. Wir hatten alle Hände voll zu tun, um das Ergebnis über die Zeit zu bekommen", räumte Waldhof-Trainer Gerd Dais ein, der mit dem Gesehenen alles andere alles als zufrieden war - bevor er für seine Verhältnisse schon fast etwas lyrisch wurde: "Fortuna hat heute ihr Füllhorn voll Glück über uns ausgeschüttet."

Die von Seegert angesprochenen Kraftprobleme kurz vor der Winterpause konnte auch der SVW-Coach nicht komplett von der Hand weisen. "Das war unsere 21. Punktpartie plus den drei Pokalspielen und einer langen Vorbereitung mit vielen Tests", zählte der 53-Jährige auf: "Jetzt gilt es, mit den Kräften hauszuhalten und der Mannschaft die notwendige Frische zuzuführen, um am Dienstag gegen die Stuttgarter Kickers wieder alles in die Waagschale werfen zu können." Gegen den Drittliga-Absteiger werden aller Voraussicht nach der gegen den FCK II schmerzlich vermisste Ali Ibrahimaj (Dais: "Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann") und der wegen eines Pferdekusses ausgewechselte Kapitän Michael Fink wieder auf dem Platz stehen.

Seegert ist sich indes sicher, dass die Mannschaft in den drei ausstehenenden Begegnungen - gegen die Kickers, im Pokal in Heidelberg-Kirchheim und in Homburg - trotz der zurückliegenden Strapazen noch einmal alle Kräfte bündeln wird, um mit einem guten Gefühl Weihnachten zu feiern. Die furiose Aufholjagd in den vergangenen Wochen soll einen Extraschub für die finalen Aufgaben liefern: "Wir wollen noch einmal Vollgas geben, alles rauszuhauen und erfolgreich sein, um dann in die wohlverdiente Winterpause zu gehen." (Alexander Müller)