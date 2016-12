Druck auf dem Kessel

Mannheim. Den Schlusspfiff im Stadion auf der Waldau erlebte Gerd Dais schon nicht mehr mit. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof hatte genügend frische Eindrücke vom kommenden Gegner Stuttgarter Kickers (Dienstag, 19.30 Uhr, Benz-Stadion) gewonnen - durch die bittere 0:3-Niederlage gegen den FC Homburg ist der Drittliga-Absteiger auch eine Klasse tiefer in den akut gefährdeten Tabellenbereich gerutscht. Unterm Stuttgarter Fernsehturm ist deshalb mächtig Dampf auf dem Kessel. "Dann ist man ein Abstiegskandidat", sagte Präsident Rainer Lorz mit Blick auf erst einen Heimsieg in dieser Saison und fügte an: "Die Spieler wissen nicht unbedingt, auf was es ankommt." Die "Stuttgarter Nachrichten" zitieren Kickers-Trainer Dieter Märkle sogar mit der Aussage: "Mentalität kann man nicht trainieren."

Von den Problemen des Gegners, der in Mannheim weiterhin auf den verletzten Top-Torjäger Mijo Tunjic verzichten muss, lässt sich Dais allerdings nicht blenden. "Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sind die Kickers in Rückstand geraten. Dann war es schwierig für sie, auch wegen des gefrorenen Bodens", will der SVW-Coach die letztlich klare Kickers-Niederlage gegen Homburg nicht überbewerten. Ein Blick auf die Statistik sollte Warnung genug sein: Während die Stuttgarter die schwächste Heimmannschaft der Liga stellen, weisen die Schwaben in der Auswärtstabelle mit 16 Punkten aus zehn Spielen und Platz vier eine respektable Quote auf.

Dennoch geht der Waldhof nach zuletzt sieben Siegen in Serie als Favorit ins Nachholspiel gegen den Tabellen-Dreizehnten. Die maue Leistung beim 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern wurde laut Dais intern aufgearbeitet. "Man sollte das jetzt aber auch nicht zu hochhängen. Das war ein einmaliger Ausrutscher, aus dem die Mannschaft lernen wird", relativierte der 53-Jährige die im kleinen Derby gezeigten Schwächen. Nach seinen Schulterproblemen ist Ali Ibrahimaj wieder einsatzfähig, auch Kapitän Michael Fink hat sich von den Folgen seines Pferdekusses erholt. (alex)