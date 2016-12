SVW geht mit Feierlaune in die Festtage

Waldhof-Jubel nach dem Abpfiff. In der Mitte: Philipp Förster, Torschütze des zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichs. © PIX

Mannheim. Es war nass, kalt und ziemlich ungemütlich im Homburger Waldstadion, aber Gerd Dais ließ sich von den winterlichen Umständen an der traditionsreichen Spielstätte des Regionalliga-Konkurrenten nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil: "Uns scheint die Saarländer Luft inzwischen zu liegen", nahm der Waldhof-Coach einen tiefen Atemzug und blickte zufrieden auf die jüngsten Auftritte seines Teams zwischen Saar und Pfalz zurück. Vor zweieinhalb Wochen einen Rückstand bei Tabellenführer Elversberg wettgemacht und mit 2:1 gewonnen, am Dienstagabend in Homburg sogar ein 0:2 gedreht und sich mit einem 3:2-Erfolg als Tabellenzweiter in die Winterpause verabschiedet - die jüngste Saar-Tournee verlief tatsächlich ganz nach dem Geschmack des Trainers und mit acht Liga-Siegen in Folge setzten die Mannheimer vor den Feiertagen noch einmal ein dickes Ausrufezeichen.

Mit dieser Bilanz im Rücken dürfte der 53-Jährige am Mittwoch auch eine länger geplante Zahn-OP verschmerzt haben und von ähnlichen Widrigkeiten ließ sich schließlich auch das spielende Personal in Homburg nicht irritieren. Das bittere Pokal-Aus vom Wochenende im Hinterkopf, ein 0:2-Rückstand und zwei mehr als fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen - die SVW-Kicker erwiesen sich spätestens nach einer halben Stunde nicht nur spielerisch auf der Höhe, sondern nicht zuletzt als äußerst willensstarkes Comeback-Team. "Die Art und Weise, mit der wir das noch einmal herumgerissen haben, zeigt, dass wir eine charakterstarke Mannschaft sind", freute sich auch Kapitän und Co-Trainer Michael Fink über den Spielverlauf. Dass die Mannheimer damit zugleich hinter Elversberg auf den zweiten Relegationsrang geklettert sind, wollte Fink dabei nicht überbewerten. "Wichtig war vor allem, dass wir mit einem Erfolgserlebnis und einem guten Gefühl in die Pause gehen. Dieses Selbstvertrauen sollten wir mitnehmen", betonte Fink mit Blick auf den Rückrundenstart am 18. Februar gegen den direkten Verfolger TSV Steinbach.

Siegtorschütze Ali Ibrahimaj wurde da schon etwas offensiver: "Die Ausgangslage ist sehr gut. Nach der kleinen Durststrecke im September so zurückzukommen - darauf können wir stolz sein", meinte der wendige Flügelspieler, der mit seinem wuchtigen Vollspann-Treffer zum 3:2 (59.) die Aufholjagd des SVW krönte, nachdem zuvor Benedikt Koep (36.) und Philipp Förster per Freistoß (54.) die 2:0-Führung der Homburger egalisiert hatten. "Normalerweise bin ich ja der, der eher auflegt. Aber den habe ich mit vollem Risiko genommen", freute sich der Instinkt-Fußballer über seinen Schuss ins Glück. "Jetzt gehen wir verdient in die Pause, das waren schließlich sehr viele Spiele." Doch während die Waldhof-Kicker nun etwas die Beine hochlegen können, dürfte die Arbeit für das Team rund um die Mannschaft in den kommenden Wochen deutlich intensiver werden.

Viele Verträge laufen aus

Betrachtet man den Kader für das Homburg-Spiel, laufen beispielsweise nicht weniger als zehn Verträge im Sommer aus. Zudem sind Verstärkungen für die Rückrunde angedacht und darüber, dass Kapitän Fink ins Management der Spielbetriebs-GmbH aufrückt und seine Einsätze auf dem Rasen reduzieren könnte, wird immer wieder spekuliert. Von den finanziellen Voraussetzungen für diese ganzen Vorhaben ganz zu schweigen. "Wir steigen jetzt in die Gespräche ein", bestätigte Waldhof-Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill - immer vor dem Hintergrund, dass wie im Vorjahr zweigleisig gedacht werden muss. "Das ist tatsächlich eine schwere Aufgabe, aber wir haben das im Vorjahr auch hingekriegt", sagt Geschwill, der davon ausgeht, dass sich einige Spieler unabhängig von der Ligenzugehörigkeit für den SVW entscheiden, bei anderen verlängert sich der Vertrag offenbar im Aufstiegsfall. "Da wissen wir dann leider erst sehr spät bescheid", erklärt der Klub-Chef, dem allerdings klar ist, dass sich die Sponsoren-Situation weiter verbessern muss, um die Ambitionen zu verwirklichen. "Wir brauchen noch etwas obendrauf. Daran müssen wir bis ins Frühjahr arbeiten." (Thorsten Hof)